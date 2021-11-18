TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
18.11.2021 14:40
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Tanıtım Formu Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978471
BIST
14:561.731
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 24,17
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.732
En Düşük
1.701
14:5610,8606
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,2279
|Açılış
|: 10,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
10,9820
En Düşük
10,4466
14:5612,3379
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 0,2943
|Açılış
|: 12,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,4725
En Düşük
11,7446
14:56650,51
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 12,79
|Açılış
|: 650,51
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler14:56
|TETMT
|190,50
|7.637.910
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|165.015.636
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.708.093
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|RALYH
|10,00
|84.113.197
|% 8,93
|
|BASGZ
|15,72
|473.178.426
|% -8,76
|
|GMTAS
|2,41
|7.935.932
|% -7,66
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|DIRIT
|4,58
|271.218
|% -6,15
|
|GARAN
|12,05
|2.385.611.159
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,53
|1.525.606.084
|% 4,75
|
|PETKM
|7,79
|1.495.220.341
|% 1,04
|
|SISE
|10,82
|1.001.648.762
|% 3,84
|
|AKBNK
|7,20
|890.134.131
|% 1,27
|
|YKBNK
|3,53
|1.525.606.084
|% 4,75
|
|GARAN
|12,05
|2.385.611.159
|% 1,26
|
|PETKM
|7,79
|1.495.220.341
|% 1,04
|
|EKGYO
|2,17
|353.791.335
|% -0,46
|
|ADESE
|1,07
|159.948.916
|% 0,00
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,8539
|10,8606
|% 2,14
|
|Euro
|12,3235
|12,3379
|% 2,44
|
|Sterlin
|14,6402
|14,7136
|% 2,43
|
|Frank
|11,6895
|11,7599
|% 2,50
|
|Riyal
|2,8921
|2,9066
|% 2,41
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-3,75
|
|Altın Gr.
|652
|652
|14,10
|
|Cumhuriyet
|4.272
|4.337
|64,00
|
|Tam
|4.281
|4.406
|110,30
|
|Yarım
|2.069
|2.131
|53,36
|
|Çeyrek
|1.038
|1.066
|26,68
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,74
|8,75
|0,18
|
|B. Petrol
|80,20
|80,20
|-0,08
|
Seans Raporu
14:56
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15:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 1 artarak (% 1.24 ) 1, 891
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15:06
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, PETKM
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15:06XU100
Endeks 1, 728 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 19, 468.00 milyon TL de
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15:06RALYH
Yüzde 8.39 oranında artışla 9.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 589, 761 adet işlem
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15:05ORCAY
Yüzde 4.53 oranında artışla 13.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 295, 942 adet işlem