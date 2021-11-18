TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
18.11.2021 14:41
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978474
BIST
14:281.720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 12,87
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.722
En Düşük
1.701
14:2810,8276
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,1949
|Açılış
|: 10,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
10,9820
En Düşük
10,4466
14:2812,3007
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 0,2571
|Açılış
|: 12,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,4725
En Düşük
11,7446
14:28649,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 11,74
|Açılış
|: 648,77
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler14:28
|TETMT
|190,50
|7.487.796
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|164.348.846
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.576.486
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|RALYH
|9,97
|74.495.803
|% 8,61
|
|GMTAS
|2,36
|7.681.572
|% -9,58
|
|BASGZ
|15,81
|455.670.414
|% -8,24
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|DIRIT
|4,58
|271.218
|% -6,15
|
|GARAN
|12,02
|1.915.975.165
|% 1,01
|
|YKBNK
|3,48
|1.375.272.677
|% 3,26
|
|PETKM
|7,75
|1.264.293.062
|% 0,52
|
|SISE
|10,70
|858.770.082
|% 2,69
|
|AKBNK
|7,13
|707.984.165
|% 0,28
|
|YKBNK
|3,48
|1.375.272.677
|% 3,26
|
|PETKM
|7,75
|1.264.293.062
|% 0,52
|
|GARAN
|12,02
|1.915.975.165
|% 1,01
|
|ADESE
|1,07
|155.677.623
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,16
|308.810.845
|% -0,92
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,8151
|10,8276
|% 1,83
|
|Euro
|12,2813
|12,3007
|% 2,13
|
|Sterlin
|14,5906
|14,6638
|% 2,09
|
|Frank
|11,6484
|11,7186
|% 2,14
|
|Riyal
|2,8816
|2,8961
|% 2,04
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-3,34
|
|Altın Gr.
|649
|649
|11,05
|
|Cumhuriyet
|4.237
|4.301
|28,00
|
|Tam
|4.243
|4.367
|71,34
|
|Yarım
|2.051
|2.113
|34,51
|
|Çeyrek
|1.029
|1.056
|17,26
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,71
|8,72
|0,15
|
|B. Petrol
|80,30
|80,30
|0,02
|