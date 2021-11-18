TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
18.11.2021 14:43
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Tanıtım Formu Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978478
BIST
14:371.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 17,33
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.727
En Düşük
1.701
14:3710,8969
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 0,2642
|Açılış
|: 10,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
10,9820
En Düşük
10,4466
14:3712,3758
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 0,3322
|Açılış
|: 12,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,4725
En Düşük
11,7446
14:37647,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 9,43
|Açılış
|: 647,14
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler14:35
|TETMT
|190,50
|7.555.995
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|164.387.608
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.601.859
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|RALYH
|9,97
|75.555.469
|% 8,61
|
|GMTAS
|2,36
|7.713.750
|% -9,58
|
|BASGZ
|15,87
|458.052.327
|% -7,89
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|DIRIT
|4,58
|271.218
|% -6,15
|
|GARAN
|12,04
|2.041.085.465
|% 1,18
|
|YKBNK
|3,51
|1.396.962.401
|% 4,15
|
|PETKM
|7,80
|1.307.294.962
|% 1,17
|
|SISE
|10,74
|887.346.224
|% 3,07
|
|AKBNK
|7,17
|727.825.260
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,51
|1.396.962.401
|% 4,15
|
|GARAN
|12,04
|2.041.085.465
|% 1,18
|
|PETKM
|7,80
|1.307.294.962
|% 1,17
|
|ADESE
|1,07
|156.833.179
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|309.433.628
|% -0,46
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,8830
|10,8912
|% 2,43
|
|Euro
|12,3572
|12,3716
|% 2,72
|
|Sterlin
|14,5510
|14,6240
|% 1,81
|
|Frank
|11,6222
|11,6922
|% 1,91
|
|Riyal
|2,8742
|2,8887
|% 1,78
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-3,34
|
|Altın Gr.
|649
|649
|11,05
|
|Cumhuriyet
|4.237
|4.301
|28,00
|
|Tam
|4.243
|4.367
|71,34
|
|Yarım
|2.051
|2.113
|34,51
|
|Çeyrek
|1.029
|1.056
|17,26
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,71
|8,72
|0,15
|
|B. Petrol
|80,30
|80,30
|0,02
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
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14:50BTCIM
Yüzde 4.51 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 173, 569 adet işlem
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14:48DOBUR
Yüzde 9.96 oranında artışla 164.50 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 340 adet işlem
-
14:47ZRGYO
Yüzde 4.27 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 752, 926 adet işlem
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14:46XU100
Endeks 1, 724 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 17, 003.00 milyon TL de
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14:44MERCN
Yüzde 4.97 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 317, 492 adet işlem