TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
18.11.2021 14:38
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Tanıtım Formu Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978467
BIST
16:551.723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 16,03
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.698
16:5511,0945
En Yüksek
|Değişim
|: 4,34%
|| 0,4618
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
16:5512,5880
En Yüksek
|Değişim
|: 4,52%
|| 0,5444
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
16:55667,22
En Yüksek
|Değişim
|: 4,63%
|| 29,51
|Açılış
|: 667,22
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler16:55
|TETMT
|190,50
|7.908.039
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|168.608.297
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.865.760
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|92.179.236
|% 9,94
|
|BASGZ
|15,51
|612.498.686
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.127.111
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,81
|57.155.374
|% -9,95
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|SEYKM
|17,40
|29.595.451
|% -7,30
|
|GARAN
|12,08
|5.530.560.272
|% 1,51
|
|YKBNK
|3,56
|3.037.774.932
|% 5,64
|
|AKBNK
|7,21
|2.559.902.009
|% 1,41
|
|PETKM
|7,71
|2.375.123.846
|% 0,00
|
|SISE
|10,98
|2.124.550.210
|% 5,37
|
|YKBNK
|3,56
|3.037.774.932
|% 5,64
|
|GARAN
|12,08
|5.530.560.272
|% 1,51
|
|TSKB
|1,57
|576.556.132
|% -0,63
|
|AKBNK
|7,21
|2.559.902.009
|% 1,41
|
|EKGYO
|2,14
|731.869.609
|% -1,83
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0765
|11,0945
|% 4,34
|
|Euro
|12,5670
|12,5880
|% 4,52
|
|Sterlin
|14,9472
|15,0222
|% 4,58
|
|Frank
|11,9493
|12,0212
|% 4,78
|
|Riyal
|2,9551
|2,9699
|% 4,64
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-4,39
|
|Altın Gr.
|667
|667
|29,49
|
|Cumhuriyet
|4.392
|4.458
|185,00
|
|Tam
|4.368
|4.496
|200,20
|
|Yarım
|2.111
|2.175
|96,84
|
|Çeyrek
|1.059
|1.087
|48,42
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,93
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|8,95
|8,96
|0,39
|
|B. Petrol
|80,59
|80,59
|0,31
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:08PRKAB
Yüzde 9.98 oranında artışla 44.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 800, 540 adet işlem
-
17:07MERCN
Yüzde 9.94 oranında artışla 13.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 042, 777 adet işlem
-
17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 59 artarak (% 1.37 ) 1, 894
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17:06XU100
Endeks 1, 725 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 07 üstünde . İşlem hacmi 39, 521.00 milyon TL de
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17:06PAGYO
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 347, 878 adet işlem