TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
18.11.2021 14:44
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Tanıtım Formu Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978479
BIST
17:041.730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 22,94
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.698
17:0411,0752
En Yüksek
|Değişim
|: 4,16%
|| 0,4425
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
17:0412,5670
En Yüksek
|Değişim
|: 4,35%
|| 0,5234
|Açılış
|: 12,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
17:04664,90
En Yüksek
|Değişim
|: 4,26%
|| 27,18
|Açılış
|: 664,90
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler17:02
|TETMT
|190,50
|7.908.039
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|168.724.136
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.865.783
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|92.186.014
|% 9,94
|
|BASGZ
|15,51
|612.744.287
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.140.351
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,81
|57.734.717
|% -9,95
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|TDGYO
|6,43
|11.630.637
|% -7,08
|
|GARAN
|12,03
|5.619.799.268
|% 1,09
|
|YKBNK
|3,56
|3.061.339.895
|% 5,64
|
|AKBNK
|7,19
|2.589.626.381
|% 1,13
|
|PETKM
|7,73
|2.410.499.007
|% 0,26
|
|SISE
|10,99
|2.144.881.239
|% 5,47
|
|YKBNK
|3,56
|3.061.339.895
|% 5,64
|
|GARAN
|12,03
|5.619.799.268
|% 1,09
|
|TSKB
|1,56
|585.940.135
|% -1,27
|
|AKBNK
|7,19
|2.589.626.381
|% 1,13
|
|EKGYO
|2,15
|734.639.224
|% -1,38
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0650
|11,0788
|% 4,20
|
|Euro
|12,5522
|12,5714
|% 4,38
|
|Sterlin
|14,9081
|14,9828
|% 4,31
|
|Frank
|11,9258
|11,9976
|% 4,57
|
|Riyal
|2,9515
|2,9663
|% 4,52
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-4,26
|
|Altın Gr.
|667
|667
|29,51
|
|Cumhuriyet
|4.392
|4.458
|185,00
|
|Tam
|4.364
|4.492
|195,67
|
|Yarım
|2.109
|2.173
|94,65
|
|Çeyrek
|1.058
|1.086
|47,33
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|8,94
|8,96
|0,39
|
|B. Petrol
|80,53
|80,53
|0,25
|
Seans Raporu
17:02
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-
17:16XU100
Endeks 1, 725 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 40, 214.00 milyon TL de
-
17:16SISE
Yüzde 5.66 oranında artışla 11.01 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 571, 402 adet işlem
-
17:14GLDTR
Yüzde 4.73 oranında artışla 58.50 lira fiyatla işlem gören hissede 783, 058 adet işlem
-
17:13DOCO
Yüzde 9.48 oranında artışla 1, 027.50 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 827 adet işlem
-
17:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, PGSUS, SAHOL