TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
18.11.2021 17:22
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978510
BIST
17:121.730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 22,80
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.698
17:1211,0683
En Yüksek
|Değişim
|: 4,10%
|| 0,4356
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
17:1212,5663
En Yüksek
|Değişim
|: 4,34%
|| 0,5227
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
17:12664,22
En Yüksek
|Değişim
|: 4,16%
|| 26,51
|Açılış
|: 663,99
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler17:12
|DOCO
|1.032,30
|77.306.971
|% 9,99
|
|TETMT
|190,50
|7.908.039
|% 9,99
|
|DITAS
|22,92
|16.865.851
|% 9,98
|
|PRKAB
|44,76
|168.746.561
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|BASGZ
|15,51
|613.613.638
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.175.974
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,81
|59.019.857
|% -9,95
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|GARAN
|12,05
|5.759.942.001
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,56
|3.124.453.024
|% 5,64
|
|AKBNK
|7,20
|2.652.112.645
|% 1,27
|
|PETKM
|7,73
|2.441.016.546
|% 0,26
|
|SISE
|11,08
|2.246.589.494
|% 6,33
|
|YKBNK
|3,56
|3.124.453.024
|% 5,64
|
|GARAN
|12,05
|5.759.942.001
|% 1,26
|
|TSKB
|1,57
|601.041.893
|% -0,63
|
|AKBNK
|7,20
|2.652.112.645
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,14
|745.598.840
|% -1,83
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0557
|11,0683
|% 4,10
|
|Euro
|12,5482
|12,5663
|% 4,34
|
|Sterlin
|14,8983
|14,9730
|% 4,24
|
|Frank
|11,9200
|11,9918
|% 4,52
|
|Riyal
|2,9490
|2,9638
|% 4,43
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-4,26
|
|Altın Gr.
|667
|667
|29,51
|
|Cumhuriyet
|4.392
|4.458
|185,00
|
|Tam
|4.364
|4.492
|195,67
|
|Yarım
|2.109
|2.173
|94,65
|
|Çeyrek
|1.058
|1.086
|47,33
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|8,94
|8,96
|0,39
|
|B. Petrol
|80,53
|80,53
|0,25
|
Seans Raporu
17:12
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17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 32 artarak (% 1.68 ) 1, 900
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17:21XU100
Endeks 1, 731 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 40, 611.00 milyon TL de
-
17:21ZGOLD
Yüzde 5.15 oranında artışla 67.34 lira fiyatla işlem gören hissede 216, 591 adet işlem
-
17:20KZBGY
Yüzde 5.37 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 253, 809 adet işlem
-
17:18CELHA
Yüzde 6.72 oranında artışla 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 306, 109 adet işlem