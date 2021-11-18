TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
18.11.2021 17:22
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Tanıtım Formu Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978511
BIST
17:121.730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 22,80
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.698
17:1211,0683
En Yüksek
|Değişim
|: 4,10%
|| 0,4356
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
17:1212,5663
En Yüksek
|Değişim
|: 4,34%
|| 0,5227
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
17:12663,84
En Yüksek
|Değişim
|: 4,10%
|| 26,12
|Açılış
|: 663,84
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler17:12
|TETMT
|190,50
|7.908.039
|% 9,99
|
|DITAS
|22,92
|16.865.851
|% 9,98
|
|PRKAB
|44,76
|168.746.561
|% 9,98
|
|DOCO
|1.032,00
|74.136.970
|% 9,96
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|BASGZ
|15,51
|613.573.157
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.172.158
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,81
|58.950.244
|% -9,95
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|GARAN
|12,11
|5.732.244.378
|% 1,76
|
|YKBNK
|3,58
|3.114.821.781
|% 6,23
|
|AKBNK
|7,25
|2.640.175.253
|% 1,97
|
|PETKM
|7,75
|2.437.206.293
|% 0,52
|
|SISE
|11,15
|2.231.897.220
|% 7,01
|
|YKBNK
|3,58
|3.114.821.781
|% 6,23
|
|GARAN
|12,11
|5.732.244.378
|% 1,76
|
|TSKB
|1,58
|598.404.765
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,25
|2.640.175.253
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,16
|740.530.185
|% -0,92
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0557
|11,0683
|% 4,10
|
|Euro
|12,5482
|12,5663
|% 4,34
|
|Sterlin
|14,8846
|14,9593
|% 4,15
|
|Frank
|11,9074
|11,9792
|% 4,41
|
|Riyal
|2,9464
|2,9612
|% 4,34
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-4,60
|
|Altın Gr.
|666
|667
|28,82
|
|Cumhuriyet
|4.392
|4.458
|185,00
|
|Tam
|4.367
|4.495
|198,69
|
|Yarım
|2.111
|2.174
|96,11
|
|Çeyrek
|1.059
|1.087
|48,06
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|8,93
|8,94
|0,37
|
|B. Petrol
|80,59
|80,59
|0,31
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, PGSUS, GUBRF
-
17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, YKBNK, ISCTR
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 37 artarak (% 1.67 ) 1, 541
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RALYH, PRKAB, TETMT, DITAS, MERCN, DOBUR
-
17:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AKSGY, BASGZ, GMTAS