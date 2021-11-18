TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
18.11.2021 17:23
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Tanıtım Formu Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978512
BIST
17:271.736
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 28,73
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.698
17:2711,0379
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 0,4052
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
17:2712,5287
En Yüksek
|Değişim
|: 4,03%
|| 0,4851
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
17:27662,31
En Yüksek
|Değişim
|: 3,86%
|| 24,60
|Açılış
|: 662,31
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler17:27
|TETMT
|190,50
|7.908.039
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|169.144.790
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.867.731
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|DOCO
|1.031,90
|79.685.048
|% 9,95
|
|BASGZ
|15,51
|614.581.229
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.190.462
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,81
|59.960.362
|% -9,95
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|GARAN
|12,13
|5.871.343.279
|% 1,93
|
|YKBNK
|3,61
|3.180.559.464
|% 7,12
|
|AKBNK
|7,24
|2.685.136.293
|% 1,83
|
|PETKM
|7,75
|2.481.106.837
|% 0,52
|
|SISE
|11,13
|2.304.887.562
|% 6,81
|
|YKBNK
|3,61
|3.180.559.464
|% 7,12
|
|GARAN
|12,13
|5.871.343.279
|% 1,93
|
|TSKB
|1,58
|605.510.453
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,24
|2.685.136.293
|% 1,83
|
|EKGYO
|2,16
|749.856.267
|% -0,92
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9928
|11,0379
|% 3,81
|
|Euro
|12,4872
|12,5287
|% 4,03
|
|Sterlin
|14,8805
|14,9552
|% 4,12
|
|Frank
|11,9030
|11,9747
|% 4,37
|
|Riyal
|2,9435
|2,9583
|% 4,24
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-3,96
|
|Altın Gr.
|665
|665
|27,18
|
|Cumhuriyet
|4.395
|4.461
|188,00
|
|Tam
|4.360
|4.487
|191,15
|
|Yarım
|2.107
|2.171
|92,46
|
|Çeyrek
|1.057
|1.085
|46,23
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|8,89
|8,91
|0,34
|
|B. Petrol
|80,53
|80,53
|0,25
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:39CRFSA
Yüzde 4.91 oranında artışla 39.78 lira fiyatla işlem gören hissede 300, 317 adet işlem
-
17:38KZBGY
Yüzde 5.18 oranında artışla 33.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 326, 211 adet işlem
-
17:37EUHOL
Yüzde 4.57 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 426, 012 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 96 artarak (% 1.92 ) 1, 904
-
17:36XU100
Endeks 1, 735 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 41, 875.00 milyon TL de