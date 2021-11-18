TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
18.11.2021 17:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Tanıtım Formu Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978525
BIST
17:131.732
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 24,82
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.698
17:1311,0677
En Yüksek
|Değişim
|: 4,09%
|| 0,4350
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
17:1312,5653
En Yüksek
|Değişim
|: 4,33%
|| 0,5217
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
17:13663,84
En Yüksek
|Değişim
|: 4,10%
|| 26,12
|Açılış
|: 663,84
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler17:13
|DOCO
|1.032,30
|77.306.971
|% 9,99
|
|TETMT
|190,50
|7.908.039
|% 9,99
|
|DITAS
|22,92
|16.865.851
|% 9,98
|
|PRKAB
|44,76
|168.746.561
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|BASGZ
|15,51
|613.613.638
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.175.974
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,81
|59.019.857
|% -9,95
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|GARAN
|12,05
|5.759.942.001
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,56
|3.124.453.024
|% 5,64
|
|AKBNK
|7,20
|2.652.112.645
|% 1,27
|
|PETKM
|7,73
|2.441.016.546
|% 0,26
|
|SISE
|11,08
|2.246.589.494
|% 6,33
|
|YKBNK
|3,56
|3.124.453.024
|% 5,64
|
|GARAN
|12,05
|5.759.942.001
|% 1,26
|
|TSKB
|1,57
|601.041.893
|% -0,63
|
|AKBNK
|7,20
|2.652.112.645
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,14
|745.598.840
|% -1,83
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0553
|11,0677
|% 4,09
|
|Euro
|12,5471
|12,5653
|% 4,33
|
|Sterlin
|14,8903
|14,9650
|% 4,18
|
|Frank
|11,9124
|11,9841
|% 4,45
|
|Riyal
|2,9473
|2,9621
|% 4,37
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-3,96
|
|Altın Gr.
|665
|665
|27,18
|
|Cumhuriyet
|4.395
|4.461
|188,00
|
|Tam
|4.360
|4.487
|191,15
|
|Yarım
|2.107
|2.171
|92,46
|
|Çeyrek
|1.057
|1.085
|46,23
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|8,89
|8,91
|0,34
|
|B. Petrol
|80,53
|80,53
|0,25
|
Seans Raporu
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17:27DITAS
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17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 37 artarak (% 1.67 ) 1, 541
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