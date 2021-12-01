TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2021 16:08
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Fon Dönüşümü Hakkında Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980481
BIST
17:231.855
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 45,28
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
17:2313,2377
En Yüksek
|Değişim
|: -3,17%
|| -0,4334
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
17:2315,0313
En Yüksek
|Değişim
|: -3,19%
|| -0,4952
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
17:23765,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -12,86
|Açılış
|: 765,89
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler17:23
|BURCE
|26,40
|16.793.784
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.607.018
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|KUTPO
|116,50
|246.133.538
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,65
|3.344.557.606
|% 2,01
|
|THYAO
|18,75
|2.975.009.416
|% 8,89
|
|SISE
|12,93
|2.261.713.425
|% 3,03
|
|SASA
|45,28
|2.185.036.848
|% 4,33
|
|ASELS
|22,00
|1.995.081.946
|% 1,20
|
|YKBNK
|3,30
|993.542.888
|% 4,10
|
|GARAN
|11,65
|3.344.557.606
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,29
|603.694.857
|% 2,23
|
|TSKB
|1,50
|342.138.654
|% 1,35
|
|KRDMD
|8,88
|1.560.747.069
|% 3,86
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1876
|13,2377
|% -3,17
|
|Euro
|14,9703
|15,0313
|% -3,19
|
|Sterlin
|17,6752
|17,7638
|% -2,48
|
|Frank
|14,4122
|14,4990
|% -2,81
|
|Riyal
|3,5307
|3,5484
|% -2,80
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|16,64
|
|Altın Gr.
|766
|766
|-12,30
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.034
|5.166
|77,60
|
|Yarım
|2.433
|2.499
|37,54
|
|Çeyrek
|1.220
|1.249
|18,77
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,79
|-0,23
|
|B. Petrol
|70,91
|70,91
|1,68
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:37EDATA
Yüzde 5.76 oranında artışla 13.76 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 485, 635 adet işlem
-
17:36INTEM
Yüzde 8.03 oranında artışla 59.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 137, 822 adet işlem
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 68 artarak (% 2.67 ) 1, 644
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFB, CELHA, SELVA, QNBFL, SONME, SNPAM, TAVHL, METUR, MIATK, ISATR
-
17:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOBUR, EKIZ, RALYH, KUTPO