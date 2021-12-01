Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

01.12.2021 16:08
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fon Dönüşümü Hakkında Katılımcılara Duyuru




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980481


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:231.855
Değişim :  2,50% |  45,28
Açılış :  1.823  
Önceki Kapanış :  1.810  
En Yüksek
1.858 En Düşük
1.823
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 26,40 16.793.784 % 10,00  
ISBTR 46.585,00 838.530 % 10,00  
ISATR 283.356,70 283.357 % 10,00  
SONME 34,12 1.607.018 % 9,99  
SNPAM 10,24 407.148 % 9,99  
daha fazla
17:23 Alış Satış %  
Dolar 13,1876 13,2377 % -3,17  
Euro 14,9703 15,0313 % -3,19  
Sterlin 17,6752 17,7638 % -2,48  
Frank 14,4122 14,4990 % -2,81  
Riyal 3,5307 3,5484 % -2,80  
daha fazla
17:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 16,64  
Altın Gr. 766 766 -12,30  
Cumhuriyet 5.067 5.144 83,00  
Tam 5.034 5.166 77,60  
Yarım 2.433 2.499 37,54  
Çeyrek 1.220 1.249 18,77  
Gümüş.Ons 22,74 22,77 -0,03  
Gümüş Gr. 9,77 9,79 -0,23  
B. Petrol 70,91 70,91 1,68  
Seans Raporu 17:23
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru