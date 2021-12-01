TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2021 16:09
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Fon Dönüşümü Hakkında Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980487
BIST
17:281.856
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 46,15
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
17:2813,2293
En Yüksek
|Değişim
|: -3,23%
|| -0,4418
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
17:2815,0359
En Yüksek
|Değişim
|: -3,16%
|| -0,4906
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
17:28762,87
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -15,87
|Açılış
|: 765,06
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler17:26
|BURCE
|26,40
|16.793.784
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|BURVA
|24,66
|31.414.374
|% 9,99
|
|SONME
|34,12
|1.607.018
|% 9,99
|
|KUTPO
|116,50
|246.327.627
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,65
|3.362.057.727
|% 2,01
|
|THYAO
|18,77
|2.989.176.225
|% 9,00
|
|SISE
|12,93
|2.268.054.046
|% 3,03
|
|SASA
|45,36
|2.199.366.416
|% 4,52
|
|ASELS
|22,02
|2.001.031.912
|% 1,29
|
|YKBNK
|3,30
|993.581.265
|% 4,10
|
|GARAN
|11,65
|3.362.057.727
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,28
|603.778.588
|% 1,79
|
|TSKB
|1,51
|343.069.751
|% 2,03
|
|KRDMD
|8,89
|1.567.267.664
|% 3,98
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1972
|13,2525
|% -3,06
|
|Euro
|14,9872
|15,0532
|% -3,05
|
|Sterlin
|17,7225
|17,8114
|% -2,22
|
|Frank
|14,4526
|14,5396
|% -2,54
|
|Riyal
|3,5400
|3,5578
|% -2,54
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|16,67
|
|Altın Gr.
|766
|767
|-12,22
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.042
|5.174
|85,37
|
|Yarım
|2.437
|2.503
|41,29
|
|Çeyrek
|1.222
|1.251
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,24
|
|B. Petrol
|70,93
|70,93
|1,70
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:38UNLU
Yüzde 6.36 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 622, 273 adet işlem
-
17:37EDATA
Yüzde 5.76 oranında artışla 13.76 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 485, 635 adet işlem
-
17:36INTEM
Yüzde 8.03 oranında artışla 59.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 137, 822 adet işlem
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 68 artarak (% 2.67 ) 1, 644
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFB, CELHA, SELVA, QNBFL, SONME, SNPAM, TAVHL, METUR, MIATK, ISATR