TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2021 16:10
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Fon Dönüşümü Hakkında Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980489
BIST
17:271.855
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 45,22
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
17:2713,2437
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -0,4274
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
17:2715,0559
En Yüksek
|Değişim
|: -3,03%
|| -0,4706
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
17:27765,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -13,69
|Açılış
|: 765,06
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler17:27
|TETMT
|254,10
|13.798.812
|% 10,00
|
|BURCE
|26,40
|16.795.236
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|BURVA
|24,66
|31.808.465
|% 9,99
|
|KUTPO
|116,50
|246.407.197
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,65
|3.363.014.359
|% 2,01
|
|THYAO
|18,79
|3.033.265.243
|% 9,12
|
|SISE
|12,93
|2.268.325.115
|% 3,03
|
|SASA
|45,30
|2.203.660.894
|% 4,38
|
|ASELS
|22,00
|2.005.593.107
|% 1,20
|
|YKBNK
|3,30
|993.616.252
|% 4,10
|
|GARAN
|11,65
|3.363.014.359
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,28
|603.798.399
|% 1,79
|
|TSKB
|1,50
|343.501.841
|% 1,35
|
|KRDMD
|8,91
|1.602.405.529
|% 4,21
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2290
|13,2437
|% -3,13
|
|Euro
|15,0032
|15,0559
|% -3,03
|
|Sterlin
|17,7044
|17,7932
|% -2,32
|
|Frank
|14,4410
|14,5280
|% -2,62
|
|Riyal
|3,5368
|3,5546
|% -2,63
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|15,10
|
|Altın Gr.
|765
|765
|-13,69
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.051
|5.183
|95,20
|
|Yarım
|2.442
|2.507
|46,05
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|23,03
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,73
|-0,29
|
|B. Petrol
|71,41
|71,41
|2,18
|
Seans Raporu
17:27
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-
17:40BTCIM
Yüzde 8.17 oranında artışla 15.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 855, 651 adet işlem
-
17:39TAVHL
Yüzde 9.98 oranında artışla 29.54 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 031, 388 adet işlem
-
17:38UNLU
Yüzde 6.36 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 622, 273 adet işlem
-
17:37EDATA
Yüzde 5.76 oranında artışla 13.76 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 485, 635 adet işlem
-
17:36INTEM
Yüzde 8.03 oranında artışla 59.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 137, 822 adet işlem