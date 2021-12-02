TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2021 16:30
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kasım 2021 Turkcell Hisse Senedi Getiri Endeksi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980664
BIST
17:241.872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 14,97
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
17:2413,4616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1547
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5409
En Düşük
13,1456
17:2415,2986
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2346
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3788
En Düşük
14,9048
17:24768,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 6,99
|Açılış
|: 768,33
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
774,67
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler17:24
|MIATK
|37,18
|3.366.054
|% 10,00
|
|ERBOS
|137,50
|203.946.982
|% 10,00
|
|BURCE
|29,04
|38.242.840
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.822.746
|% 10,00
|
|YONGA
|24,42
|464.904
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|120.500.031
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.595.296
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.231.292
|% -9,98
|
|DITAS
|28,38
|15.396.206
|% -9,39
|
|NUGYO
|8,56
|88.226.825
|% -8,94
|
|KRDMD
|9,38
|2.075.025.850
|% 4,69
|
|THYAO
|18,16
|1.938.822.147
|% -1,36
|
|GARAN
|11,65
|1.716.595.851
|% 0,09
|
|EREGL
|23,46
|1.214.763.623
|% 2,27
|
|YKBNK
|3,38
|1.202.735.475
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,34
|889.616.825
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,38
|1.202.735.475
|% 2,42
|
|SKBNK
|1,18
|289.185.752
|% 1,72
|
|KRDMD
|9,38
|2.075.025.850
|% 4,69
|
|ADESE
|0,76
|137.196.374
|% 2,70
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4571
|13,4616
|% 1,16
|
|Euro
|15,2800
|15,2986
|% 1,56
|
|Sterlin
|17,8440
|17,9335
|% 1,36
|
|Frank
|14,5880
|14,6758
|% 1,31
|
|Riyal
|3,5731
|3,5911
|% 1,03
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-11,29
|
|Altın Gr.
|768
|768
|6,99
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,69
|9,71
|0,19
|
|B. Petrol
|67,19
|67,19
|-1,68
|
Seans Raporu
17:24
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-
17:38KAREL
Yüzde 4.08 oranında artışla 11.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 233 adet işlem
-
17:37EUHOL
Yüzde 4.12 oranında artışla 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 625, 750 adet işlem
-
17:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, PGSUS, THYAO
-
17:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, YKBNK, EKGYO
-
17:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 15 artarak (% 0.74 ) 1, 657