TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
14.12.2021 14:10
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983080
BIST
16:392.178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 20,09
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
16:3914,7972
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 0,4009
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7995
En Düşük
14,3636
16:3916,6867
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 0,4741
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6915
En Düşük
16,1749
16:39842,81
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 23,19
|Açılış
|: 842,81
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,06
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler16:37
|DOGUB
|3,85
|3.332.273
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.059.127
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.161.432
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.490.689
|% 9,99
|
|HEDEF
|7,16
|108.469.275
|% 9,98
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|OYLUM
|7,77
|16.327.800
|% -7,61
|
|MMCAS
|4,02
|2.937.370
|% -7,16
|
|THYAO
|24,12
|4.082.918.283
|% 6,82
|
|GARAN
|12,17
|3.237.460.431
|% 0,08
|
|KRDMD
|11,79
|2.829.122.657
|% 0,86
|
|SISE
|16,35
|2.394.126.321
|% -1,45
|
|YKBNK
|3,86
|1.809.827.743
|% -1,03
|
|ODAS
|1,55
|256.659.953
|% -1,90
|
|PEKGY
|1,06
|28.298.354
|% -1,85
|
|MOBTL
|1,73
|39.244.375
|% 1,17
|
|FORMT
|1,28
|28.307.353
|% -4,48
|
|ZRGYO
|2,84
|60.264.154
|% -1,05
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7749
|14,7896
|% 2,73
|
|Euro
|16,6589
|16,6827
|% 2,90
|
|Sterlin
|19,4802
|19,5778
|% 2,65
|
|Frank
|15,8760
|15,9716
|% 2,37
|
|Riyal
|3,9160
|3,9356
|% 2,36
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|0,34
|
|Altın Gr.
|838
|838
|18,14
|
|Cumhuriyet
|5.560
|5.644
|152,00
|
|Tam
|5.532
|5.676
|152,79
|
|Yarım
|2.674
|2.745
|73,92
|
|Çeyrek
|1.341
|1.373
|36,96
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,33
|0,17
|
|B. Petrol
|72,81
|72,81
|-0,89
|