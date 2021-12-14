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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

14.12.2021 14:14
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEOEM 14,96 65.175.521 % 10,00  
DOGUB 3,85 3.372.636 % 10,00  
PKENT 5.512,10 4.348.843 % 10,00  
TETMT 275,00 6.138.052 % 10,00  
ISKUR 664.400,00 1.974.800 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7954 14,7996 % 2,80  
Euro 16,6443 16,6905 % 2,95  
Sterlin 19,5003 19,5981 % 2,76  
Frank 15,9133 16,0092 % 2,61  
Riyal 3,9326 3,9524 % 2,80  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.767 -4,56  
Altın Gr. 841 841 21,29  
Cumhuriyet 5.592 5.676 184,00  
Tam 5.562 5.706 183,54  
Yarım 2.688 2.760 88,79  
Çeyrek 1.348 1.380 44,39  
Gümüş.Ons 21,54 21,58 -0,39  
Gümüş Gr. 10,26 10,28 0,11  
B. Petrol 73,51 73,51 -0,19  
Seans Raporu 18:05
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