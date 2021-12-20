TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
20.12.2021 18:45
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından
ihracçı kurumu,
GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş'ye
ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda
GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş'nin
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu BB / (Stabil Görünüm), Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu BB / (Stabil Görünüm), Uzun Vadeli Ulusal Notu A+ (Trk) / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu B / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu B / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Ulusal Notu A-1 (Trk) / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli İhraç Notu Desteklenme Notu 1, Ortaklardan Bağımsızlık Notu A olarak değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984849
BIST
18:051.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
18:0511,1211
En Yüksek
|Değişim
|: -8,77%
|| -1,0688
|Açılış
|: 22,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5700
|
12,2516
En Düşük
10,2360
18:0512,7493
En Yüksek
|Değişim
|: -7,88%
|| -1,0908
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
14,6486
En Düşük
11,6293
18:05627,69
En Yüksek
|Değişim
|: -11,32%
|| -80,11
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|359,70
|32.383.177
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.936.555
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.519.894
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|94.191.076
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|31.502.229
|% 9,96
|
|GSDHO
|2,70
|256.291.225
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.749.252
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|17.055.632
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|46.020.402
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|22.107.656
|% -9,98
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|EREGL
|26,38
|2.508.920.753
|% 3,69
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|THYAO
|19,21
|1.868.242.234
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,58
|1.748.188.215
|% 2,87
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|DOHOL
|2,72
|577.352.314
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1020
|11,1261
|% -8,73
|
|Euro
|12,5494
|12,6402
|% -8,67
|
|Sterlin
|14,4188
|14,4911
|% -11,29
|
|Frank
|11,6990
|11,7695
|% -11,50
|
|Riyal
|2,8634
|2,8778
|% -11,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|4,59
|
|Altın Gr.
|627
|627
|-80,81
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,93
|7,94
|-1,02
|
|B. Petrol
|76,38
|76,38
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GWIND
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 467, 490 adet işlem
-
17:58TAVHL
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 572, 248 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 187 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 654.00 milyon TL de
-
17:56KRDMB
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 375, 924 adet işlem