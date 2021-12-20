TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarındanihracçı kurumu,GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş'yeilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucundaGARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş'ninUzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu BB / (Stabil Görünüm), Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu BB / (Stabil Görünüm), Uzun Vadeli Ulusal Notu A+ (Trk) / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu B / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu B / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Ulusal Notu A-1 (Trk) / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli İhraç Notu Desteklenme Notu 1, Ortaklardan Bağımsızlık Notu A olarak değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984849BIST