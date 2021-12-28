TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
28.12.2021 12:27
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986554
BIST
18:051.850
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -46,65
|Açılış
|: 1.913
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897
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1.916
En Düşük
1.831
18:0511,8606
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 0,3108
|Açılış
|: 11,9600
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|Önceki Kapanış
|: 11,5200
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11,9859
En Düşük
11,4819
18:0513,4173
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
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|Açılış
|: 13,4600
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|Önceki Kapanış
|: 12,9700
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13,5579
En Düşük
13,0195
18:05691,71
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 17,47
|Açılış
|: 691,71
|
|Önceki Kapanış
|: 674,25
|
698,78
En Düşük
669,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|19,36
|6.419.827
|% 10,00
|
|YEOTK
|58,35
|128.375.246
|% 9,99
|
|EDATA
|19,82
|16.506.724
|% 9,99
|
|HEDEF
|6,28
|86.917.010
|% 9,98
|
|PRKAB
|48,92
|12.870.901
|% 9,98
|
|SEYKM
|13,73
|10.762.060
|% -9,97
|
|TUCLK
|14,66
|11.341.062
|% -7,97
|
|TSPOR
|6,13
|182.911.848
|% -7,96
|
|TETMT
|347,50
|7.174.304
|% -7,85
|
|QNBFB
|39,70
|601.224
|% -7,80
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|SASA
|52,80
|1.850.279.441
|% 2,82
|
|SISE
|13,41
|1.544.686.375
|% -1,03
|
|EREGL
|27,82
|1.390.522.474
|% -3,13
|
|THYAO
|20,48
|1.312.551.011
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,20
|1.058.031.307
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,44
|870.004.991
|% -6,01
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|ODAS
|1,32
|176.986.065
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,99
|1.052.446.997
|% -4,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8459
|11,8606
|% 2,69
|
|Euro
|13,3774
|13,4173
|% 2,57
|
|Sterlin
|15,8910
|15,9707
|% 2,49
|
|Frank
|12,8582
|12,9357
|% 2,37
|
|Riyal
|3,1473
|3,1631
|% 2,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|1,62
|
|Altın Gr.
|691
|691
|17,17
|
|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
|
|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
|
|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,81
|8,82
|0,23
|
|B. Petrol
|78,81
|78,81
|0,59
|