TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
28.12.2021 12:27
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986556
BIST
18:051.850
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -46,65
|Açılış
|: 1.913
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897
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1.916
En Düşük
1.831
18:0511,8817
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 0,3319
|Açılış
|: 11,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5200
|
11,9859
En Düşük
11,4819
18:0513,4217
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 0,3403
|Açılış
|: 13,4600
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|Önceki Kapanış
|: 12,9700
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13,5579
En Düşük
13,0195
18:05691,42
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 17,17
|Açılış
|: 691,42
|
|Önceki Kapanış
|: 674,25
|
698,78
En Düşük
669,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|19,36
|6.419.827
|% 10,00
|
|EDATA
|19,82
|16.503.711
|% 9,99
|
|YEOTK
|58,35
|128.374.954
|% 9,99
|
|HEDEF
|6,28
|86.853.870
|% 9,98
|
|PRKAB
|48,92
|12.870.901
|% 9,98
|
|SEYKM
|13,73
|10.753.561
|% -9,97
|
|TUCLK
|14,66
|11.255.976
|% -7,97
|
|TSPOR
|6,13
|181.900.503
|% -7,96
|
|TETMT
|347,20
|7.159.014
|% -7,93
|
|TRILC
|12,39
|219.174.378
|% -7,68
|
|GARAN
|11,24
|2.055.035.550
|% -3,68
|
|SASA
|52,80
|1.845.348.237
|% 2,82
|
|SISE
|13,41
|1.539.051.534
|% -1,03
|
|EREGL
|27,82
|1.388.944.357
|% -3,13
|
|THYAO
|20,48
|1.304.814.077
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,20
|1.055.363.268
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,44
|855.264.017
|% -6,01
|
|GARAN
|11,24
|2.055.035.550
|% -3,68
|
|ODAS
|1,32
|176.919.325
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,99
|1.049.681.259
|% -4,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8572
|11,8817
|% 2,87
|
|Euro
|13,3954
|13,4217
|% 2,60
|
|Sterlin
|15,8805
|15,9601
|% 2,42
|
|Frank
|12,8482
|12,9256
|% 2,29
|
|Riyal
|3,1447
|3,1605
|% 2,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|2,05
|
|Altın Gr.
|691
|691
|17,25
|
|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
|
|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
|
|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,81
|8,83
|0,24
|
|B. Petrol
|78,63
|78,63
|0,41
|