TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
03.01.2022 09:33
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Tanıtım Formu Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987685
BIST
18:051.858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
0
En Düşük
0
18:0513,7585
En Yüksek
|Değişim
|: 3,80%
|| 0,5040
|Açılış
|: 78,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 77,7800
|
13,9425
En Düşük
13,2846
18:0515,6590
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 0,5527
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
15,8246
En Düşük
15,0661
18:0510,24
En Yüksek
|Değişim
|: 3,20%
|| 0,32
|Açılış
|: 10,24
|
|Önceki Kapanış
|: 9,92
|
10,38
En Düşük
9,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|17,90
|3.607.366
|% 0,00
|
|ADEL
|33,02
|13.092.036
|% 0,00
|
|ADESE
|0,75
|14.056.204
|% 0,00
|
|AEFES
|29,62
|30.451.588
|% 0,00
|
|AFYON
|3,49
|16.408.581
|% 0,00
|
|ACSEL
|17,90
|3.607.366
|% 0,00
|
|ADEL
|33,02
|13.092.036
|% 0,00
|
|ADESE
|0,75
|14.056.204
|% 0,00
|
|AEFES
|29,62
|30.451.588
|% 0,00
|
|AFYON
|3,49
|16.408.581
|% 0,00
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% 0,00
|
|EREGL
|28,16
|1.468.788.629
|% 0,00
|
|THYAO
|20,02
|1.319.356.538
|% 0,00
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% 0,00
|
|SASA
|52,85
|837.309.773
|% 0,00
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,38
|479.369.791
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|285.003.917
|% 0,00
|
|TSKB
|1,44
|149.832.492
|% 0,00
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7210
|13,7452
|% 3,70
|
|Euro
|15,5654
|15,6728
|% 3,75
|
|Sterlin
|18,6669
|18,7605
|% 4,45
|
|Frank
|15,1013
|15,1923
|% 4,36
|
|Riyal
|3,6822
|3,7007
|% 4,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-4,65
|
|Altın Gr.
|804
|804
|24,14
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,19
|10,21
|0,28
|
|B. Petrol
|78,47
|78,47
|0,69
|
Seans Raporu
18:05
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