TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
03.01.2022 09:53
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987726
BIST
14:591.907
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 49,24
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
14:5913,1429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,1116
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
14:5914,9489
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,1574
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
14:59767,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -11,72
|Açılış
|: 767,95
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler14:57
|CRFSA
|42,02
|3.153.055
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.418.670
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.043.131
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.021.483
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.731.292
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,36
|48.193.511
|% -6,51
|
|NIBAS
|14,08
|19.487.491
|% -5,63
|
|EDATA
|19,04
|3.603.037
|% -3,10
|
|AKGRT
|10,29
|11.427.284
|% -2,92
|
|GARAN
|11,49
|1.292.024.014
|% 1,95
|
|THYAO
|20,82
|1.166.056.324
|% 4,00
|
|EREGL
|28,58
|924.422.891
|% 1,49
|
|YKBNK
|3,45
|783.290.652
|% 2,07
|
|SISE
|13,64
|718.513.918
|% 1,94
|
|YKBNK
|3,45
|783.290.652
|% 2,07
|
|ODAS
|1,38
|170.011.475
|% 2,99
|
|GARAN
|11,49
|1.292.024.014
|% 1,95
|
|EKGYO
|2,20
|216.321.447
|% 2,80
|
|AKBNK
|7,31
|483.041.539
|% 1,53
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1305
|13,1528
|% -0,77
|
|Euro
|14,9145
|14,9726
|% -0,89
|
|Sterlin
|17,6396
|17,7281
|% -1,30
|
|Frank
|14,2973
|14,3834
|% -1,20
|
|Riyal
|3,4772
|3,4947
|% -1,21
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-7,07
|
|Altın Gr.
|769
|769
|-10,96
|
|Cumhuriyet
|5.122
|5.200
|-134,00
|
|Tam
|5.085
|5.230
|-133,94
|
|Yarım
|2.458
|2.530
|-64,79
|
|Çeyrek
|1.233
|1.265
|-32,39
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,14
|
|B. Petrol
|78,54
|78,54
|0,76
|
Seans Raporu
14:57
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15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 25 artarak (% 2.87 ) 1, 693
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15:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, CRFSA, MARKA, TSPOR, KRSTL
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15:13
KRSTL, MAALT, VBTYZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:13
DZGYO, KRVGD, PSDTC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:13XEUR
EURO serbest piyasada 14.80 liradan (ALIŞ) işlem