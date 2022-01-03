TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
03.01.2022 10:24
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987746
BIST
11:181.898
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 40,84
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.899
En Düşük
1.865
11:1813,6797
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 0,4252
|Açılış
|: 13,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
11:1815,5356
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 0,4293
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
11:18803,96
En Yüksek
|Değişim
|: 3,12%
|| 24,29
|Açılış
|: 803,96
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler11:16
|CRFSA
|42,02
|2.680.792
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.246.467
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|66.211.772
|% 9,73
|
|SONME
|39,80
|408.268
|% 9,04
|
|BANVT
|101,20
|5.368.968
|% 7,83
|
|DOBUR
|64,25
|781.023
|% -8,87
|
|BAGFS
|16,35
|24.834.190
|% -6,57
|
|RALYH
|12,61
|15.502.380
|% -4,83
|
|KERVN
|0,58
|88.160
|% -3,33
|
|NIBAS
|14,44
|11.277.176
|% -3,22
|
|GARAN
|11,45
|587.484.310
|% 1,60
|
|EREGL
|28,78
|393.306.914
|% 2,20
|
|THYAO
|20,42
|368.445.780
|% 2,00
|
|YKBNK
|3,44
|366.310.427
|% 1,78
|
|BIMAS
|63,75
|329.371.821
|% 4,00
|
|YKBNK
|3,44
|366.310.427
|% 1,78
|
|ODAS
|1,38
|119.669.910
|% 2,99
|
|EKGYO
|2,19
|117.535.311
|% 2,34
|
|GARAN
|11,45
|587.484.310
|% 1,60
|
|TSKB
|1,46
|61.432.039
|% 1,39
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6487
|13,6637
|% 3,09
|
|Euro
|15,4814
|15,5460
|% 2,91
|
|Sterlin
|18,3884
|18,4806
|% 2,89
|
|Frank
|14,8743
|14,9639
|% 2,79
|
|Riyal
|3,6270
|3,6452
|% 3,04
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,38
|
|Altın Gr.
|800
|800
|20,56
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,17
|0,25
|
|B. Petrol
|78,65
|78,65
|0,87
|