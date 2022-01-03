TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
03.01.2022 10:29
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987753
BIST
10:251.874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 16,55
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.880
En Düşük
1.865
10:2513,6285
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,3740
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
10:2515,4978
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 0,3915
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,8246
En Düşük
15,0661
10:25796,25
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 16,58
|Açılış
|: 797,19
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler10:25
|CRFSA
|42,02
|1.873.630
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|1.924.450
|% 9,98
|
|SONME
|39,80
|1.320.135
|% 9,04
|
|BANVT
|102,00
|3.694.476
|% 8,68
|
|ENJSA
|13,71
|32.866.255
|% 6,44
|
|DOBUR
|64,25
|5.765.988
|% -8,87
|
|BAGFS
|16,05
|16.116.842
|% -8,29
|
|NIBAS
|13,85
|4.609.228
|% -7,17
|
|AKGRT
|10,15
|2.180.358
|% -4,25
|
|KERVN
|0,58
|250.082
|% -3,33
|
|GARAN
|11,36
|192.710.081
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,43
|171.047.370
|% 1,48
|
|EREGL
|28,44
|163.967.019
|% 0,99
|
|SISE
|13,45
|145.502.767
|% 0,52
|
|THYAO
|19,89
|131.823.947
|% -0,65
|
|YKBNK
|3,43
|171.047.370
|% 1,48
|
|ODAS
|1,37
|58.271.496
|% 2,24
|
|SKBNK
|1,02
|21.116.991
|% 0,99
|
|GARAN
|11,36
|192.710.081
|% 0,80
|
|ZOREN
|1,71
|26.064.198
|% 3,01
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6224
|13,6285
|% 2,82
|
|Euro
|15,4397
|15,4978
|% 2,59
|
|Sterlin
|18,2917
|18,3834
|% 2,35
|
|Frank
|14,8010
|14,8902
|% 2,28
|
|Riyal
|3,6087
|3,6268
|% 2,52
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,79
|
|Altın Gr.
|795
|795
|15,43
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,04
|10,05
|0,13
|
|B. Petrol
|78,33
|78,33
|0,55
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:40KRSTL
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.71 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 022, 721 adet işlem
-
10:39GWIND
Yüzde 5.65 oranında artışla 6.17 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 002, 809 adet işlem
-
10:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 88 artarak (% 0.88 ) 2, 043
-
10:38XU100
Endeks 1, 874 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 2, 531.00 milyon TL de
-
10:38OZKGY
Yüzde 4.64 oranında artışla 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 158, 443 adet işlem