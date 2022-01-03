TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
03.01.2022 10:45
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987768
BIST
10:371.882
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 24,16
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.882
En Düşük
1.865
10:3713,6539
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 0,3994
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
10:3715,5320
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,4257
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,8246
En Düşük
15,0661
10:37799,37
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 19,71
|Açılış
|: 799,51
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler10:37
|CRFSA
|42,02
|2.501.997
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.076.134
|% 9,98
|
|SONME
|39,80
|408.268
|% 9,04
|
|KRSTL
|2,78
|47.967.976
|% 8,17
|
|BANVT
|101,00
|4.110.690
|% 7,62
|
|DOBUR
|64,25
|781.023
|% -8,87
|
|BAGFS
|16,48
|19.577.603
|% -5,83
|
|NIBAS
|14,28
|8.652.720
|% -4,29
|
|RALYH
|12,73
|7.408.786
|% -3,92
|
|KERVN
|0,58
|88.160
|% -3,33
|
|GARAN
|11,40
|302.078.968
|% 1,15
|
|YKBNK
|3,44
|241.312.129
|% 1,78
|
|BIMAS
|63,60
|225.657.821
|% 3,75
|
|EREGL
|28,44
|210.476.643
|% 0,99
|
|THYAO
|20,08
|207.009.053
|% 0,30
|
|YKBNK
|3,44
|241.312.129
|% 1,78
|
|ODAS
|1,38
|69.265.801
|% 2,99
|
|SKBNK
|1,03
|31.932.505
|% 1,98
|
|GARAN
|11,40
|302.078.968
|% 1,15
|
|TSKB
|1,45
|28.829.186
|% 0,69
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6510
|13,6539
|% 3,01
|
|Euro
|15,4804
|15,5320
|% 2,82
|
|Sterlin
|18,3565
|18,4485
|% 2,71
|
|Frank
|14,8551
|14,9446
|% 2,66
|
|Riyal
|3,6220
|3,6402
|% 2,90
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,59
|
|Altın Gr.
|799
|800
|19,84
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,14
|0,22
|
|B. Petrol
|78,46
|78,46
|0,68
|