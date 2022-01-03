TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
03.01.2022 10:56
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987777
BIST
14:371.906
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 48,52
|Açılış
|: 1.871
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|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
14:3713,1038
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,1507
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
14:3714,9644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,1419
|Açılış
|: 14,8000
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|Önceki Kapanış
|: 15,1500
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15,8246
En Düşük
14,5270
14:37769,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -10,32
|Açılış
|: 769,35
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|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler14:35
|VBTYZ
|22,70
|74.929.002
|% 7,69
|
|IHAAS
|10,16
|7.925.910
|% 6,95
|
|GESAN
|17,89
|51.446.849
|% 4,62
|
|AGESA
|21,24
|2.473.938
|% 3,51
|
|MAGEN
|9,82
|32.193.966
|% 3,48
|
|EDATA
|19,32
|3.538.917
|% -1,68
|
|KZBGY
|31,66
|6.271.117
|% -1,06
|
|ISSEN
|13,89
|24.501.307
|% -0,36
|
|ESCAR
|30,86
|5.777.840
|% -0,26
|
|ORCAY
|26,96
|2.167.230
|% -0,15
|
|GESAN
|17,89
|51.446.849
|% 4,62
|
|KIMMR
|3,15
|49.412.667
|% 1,94
|
|ANGEN
|29,52
|47.087.588
|% 1,10
|
|YEOTK
|54,90
|40.873.710
|% 3,00
|
|MAGEN
|9,82
|32.193.966
|% 3,48
|
|KIMMR
|3,15
|49.412.667
|% 1,94
|
|MOBTL
|1,64
|12.803.583
|% 1,23
|
|ULUFA
|2,67
|9.629.323
|% 0,75
|
|MAGEN
|9,82
|32.193.966
|% 3,48
|
|GESAN
|17,89
|51.446.849
|% 4,62
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0724
|13,0949
|% -1,20
|
|Euro
|14,8439
|14,8939
|% -1,41
|
|Sterlin
|17,5435
|17,6315
|% -1,84
|
|Frank
|14,2188
|14,3044
|% -1,74
|
|Riyal
|3,4569
|3,4743
|% -1,79
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-5,80
|
|Altın Gr.
|754
|755
|-25,15
|
|Cumhuriyet
|5.141
|5.219
|-115,00
|
|Tam
|5.043
|5.175
|-189,18
|
|Yarım
|2.437
|2.503
|-91,51
|
|Çeyrek
|1.222
|1.252
|-45,75
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,60
|9,61
|-0,31
|
|B. Petrol
|78,72
|78,72
|0,94
|