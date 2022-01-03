TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
03.01.2022 10:58
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987779
BIST
13:541.913
En Yüksek
|Değişim
|: 3,00%
|| 55,68
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
13:5413,3373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0828
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
13:5415,2006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0943
|Açılış
|: 15,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
13:54785,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 5,74
|Açılış
|: 785,40
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler13:54
|CRFSA
|42,02
|3.141.961
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.390.895
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|69.679.997
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.549.273
|% 9,62
|
|TOASO
|82,95
|375.411.914
|% 9,58
|
|DOBUR
|65,60
|2.535.101
|% -6,95
|
|NIBAS
|14,03
|17.544.953
|% -5,97
|
|BAGFS
|16,51
|42.624.086
|% -5,66
|
|AKGRT
|10,22
|8.588.847
|% -3,58
|
|ETYAT
|3,58
|1.038.261
|% -2,98
|
|THYAO
|20,88
|1.037.544.064
|% 4,30
|
|GARAN
|11,46
|963.769.101
|% 1,69
|
|EREGL
|28,82
|753.529.440
|% 2,34
|
|YKBNK
|3,46
|677.984.818
|% 2,37
|
|SISE
|13,73
|588.263.483
|% 2,62
|
|YKBNK
|3,46
|677.984.818
|% 2,37
|
|ODAS
|1,38
|167.044.243
|% 2,99
|
|GARAN
|11,46
|963.769.101
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,19
|141.591.816
|% 2,34
|
|TSKB
|1,48
|85.703.013
|% 2,78
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-3,13
|
|Altın Gr.
|786
|786
|6,22
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.300
|-34,00
|
|Tam
|5.205
|5.341
|-23,24
|
|Yarım
|2.516
|2.583
|-11,25
|
|Çeyrek
|1.262
|1.292
|-5,62
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,28
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|0,09
|
|B. Petrol
|78,97
|78,97
|1,19
|