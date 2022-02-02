TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.02.2022 12:11
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ocak 2022 Turkcell Hisse Senedi Getiri Endeksi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998817
BIST
17:592.003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -12,26
|Açılış
|: 2.029
|
|Önceki Kapanış
|: 2.015
|
2.033
En Düşük
1.994
17:5913,5550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1865
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5813
En Düşük
13,3468
17:5915,3193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2360
|Açılış
|: 15,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0700
|
15,3772
En Düşük
15,0611
17:59785,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 10,84
|Açılış
|: 785,76
|
|Önceki Kapanış
|: 774,93
|
787,69
En Düşük
771,59
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATATP
|74,25
|59.815.333
|% 10,00
|
|SERVE
|15,74
|1.167.044
|% 9,99
|
|VBTYZ
|31,30
|140.895.623
|% 9,98
|
|YEOTK
|63,35
|118.907.593
|% 9,98
|
|PCILT
|15,02
|119.089.108
|% 9,96
|
|ORCAY
|63,60
|6.539.416
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|1.377.475
|% -9,88
|
|SELVA
|15,73
|76.980.981
|% -9,70
|
|EMNIS
|20,62
|272.021
|% -8,36
|
|MANAS
|27,44
|154.845.553
|% -8,10
|
|GARAN
|12,29
|3.491.506.919
|% 2,93
|
|YKBNK
|4,33
|2.442.109.691
|% 5,35
|
|THYAO
|27,80
|2.346.657.300
|% -1,84
|
|AKBNK
|8,12
|1.884.405.104
|% 1,50
|
|SISE
|13,92
|1.407.865.175
|% -1,49
|
|YKBNK
|4,33
|2.442.109.691
|% 5,35
|
|GARAN
|12,29
|3.491.506.919
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,43
|573.145.745
|% -2,02
|
|AKBNK
|8,12
|1.884.405.104
|% 1,50
|
|TSKB
|1,61
|243.766.846
|% 3,21
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5426
|13,5550
|% 1,40
|
|Euro
|15,2935
|15,3193
|% 1,56
|
|Sterlin
|18,3138
|18,4057
|% 1,52
|
|Frank
|14,6745
|14,7629
|% 1,44
|
|Riyal
|3,6006
|3,6186
|% 1,27
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-0,03
|
|Altın Gr.
|786
|786
|11,09
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|60,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|61,66
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|29,83
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|14,91
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,85
|0,11
|
|B. Petrol
|89,60
|89,60
|0,44
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59DOAS
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 48.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 382, 761 adet işlem
-
17:58RYGYO
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 953, 238 adet işlem
-
17:57DOAS
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 49.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 497 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 003 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 24, 710.00 milyon TL de
-
17:55TKFEN
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 25.38 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 802, 917 adet işlem