TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
28.02.2022 18:13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005201
BIST
18:051.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,21
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
18:0513,8105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0150
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
18:0515,6028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0276
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
18:05849,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 10,33
|Açılış
|: 849,45
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|62.197,00
|1.092.074
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|ALCAR
|277,40
|36.769.978
|% 9,99
|
|KAPLM
|47,34
|2.062.013
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.981.648
|% 9,95
|
|PKENT
|381,60
|11.812.415
|% -10,00
|
|AEFES
|24,16
|85.432.452
|% -9,99
|
|AGESA
|20,68
|5.142.033
|% -9,93
|
|IHYAY
|0,66
|12.299.459
|% -9,59
|
|EMNIS
|22,50
|414.360
|% -8,16
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EREGL
|31,08
|2.718.690.928
|% -0,26
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|TUPRS
|192,90
|1.673.701.589
|% 7,23
|
|GARAN
|11,08
|1.616.677.051
|% -2,64
|
|YKBNK
|3,58
|913.629.256
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|HUNER
|2,84
|507.893.890
|% 6,37
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,99
|355.190.337
|% -2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8250
|13,8304
|% 0,25
|
|Euro
|15,5201
|15,5939
|% -0,23
|
|Sterlin
|18,4803
|18,5729
|% 0,18
|
|Frank
|14,9725
|15,0627
|% 0,84
|
|Riyal
|3,6736
|3,6921
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|17,34
|
|Altın Gr.
|852
|852
|13,11
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,38
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|0,13
|
|B. Petrol
|97,94
|97,94
|3,82
|