TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.03.2022 12:13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2022 Turkcell Hisse Senedi Getiri Endeksi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006432
BIST
13:331.995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 24,62
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.997
En Düşük
1.962
13:3314,0646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1690
|Açılış
|: 14,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
13:3315,6620
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1552
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
13:33870,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,80
|Açılış
|: 870,77
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler13:31
|KSTUR
|264,00
|251.592
|% 10,00
|
|PRKAB
|43,50
|24.886.715
|% 9,96
|
|ISGYO
|6,65
|232.377.511
|% 9,92
|
|KONKA
|11,08
|121.604.419
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,09
|13.999.049
|% 8,20
|
|AKFGY
|3,61
|72.500.762
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|33.585.365
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|149.501
|% -9,87
|
|ORMA
|30,28
|350.308
|% -8,24
|
|ATSYH
|14,70
|1.020.430
|% -7,95
|
|KRDMD
|12,88
|3.195.408.949
|% 5,06
|
|THYAO
|25,52
|2.073.356.279
|% 1,03
|
|EREGL
|34,16
|1.815.561.615
|% 2,95
|
|ASELS
|23,52
|1.059.293.783
|% -2,00
|
|TUPRS
|197,40
|717.770.390
|% 2,23
|
|KRDMD
|12,88
|3.195.408.949
|% 5,06
|
|YKBNK
|3,71
|493.742.266
|% 2,20
|
|THYAO
|25,52
|2.073.356.279
|% 1,03
|
|GARAN
|11,70
|684.894.371
|% 0,69
|
|EREGL
|34,16
|1.815.561.615
|% 2,95
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0615
|14,0682
|% 1,24
|
|Euro
|15,6257
|15,6720
|% 1,07
|
|Sterlin
|18,6670
|18,7606
|% 1,15
|
|Frank
|15,2608
|15,3527
|% 1,29
|
|Riyal
|3,7379
|3,7567
|% 1,28
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-21,02
|
|Altın Gr.
|875
|875
|5,71
|
|Cumhuriyet
|5.814
|5.902
|102,00
|
|Tam
|5.784
|5.930
|98,98
|
|Yarım
|2.795
|2.868
|47,88
|
|Çeyrek
|1.402
|1.434
|23,94
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|111
|111
|5,82
|