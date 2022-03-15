TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.03.2022 15:39
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010564
BIST
15:412.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,18
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
15:4114,6463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,1336
|Açılış
|: 14,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
15:4116,1256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0627
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
15:41905,64
En Yüksek
|Değişim
|: -2,40%
|| -22,28
|Açılış
|: 905,64
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler15:39
|PKENT
|397,20
|32.043.555
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|39.300.285
|% 9,99
|
|AYEN
|9,98
|65.072.717
|% 9,91
|
|RAYSG
|12,89
|3.389.077
|% 9,42
|
|TSPOR
|5,68
|478.975.419
|% 9,02
|
|GRSEL
|8,89
|299.282.762
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|EUYO
|2,97
|1.285.744
|% -5,71
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|KZBGY
|46,74
|6.841.864
|% -4,50
|
|THYAO
|27,10
|2.279.869.900
|% 1,80
|
|FROTO
|275,80
|1.803.749.688
|% 2,83
|
|KRDMD
|14,85
|1.627.774.968
|% 0,47
|
|GARAN
|11,92
|1.355.609.404
|% 0,51
|
|EREGL
|34,62
|1.222.974.590
|% 0,64
|
|KARSN
|4,11
|802.027.825
|% 5,66
|
|YKBNK
|3,85
|742.991.891
|% 2,67
|
|DOHOL
|3,33
|529.421.594
|% 0,00
|
|ODAS
|1,55
|197.426.806
|% 0,65
|
|GARAN
|11,92
|1.355.609.404
|% 0,51
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6253
|14,6327
|% -1,00
|
|Euro
|16,0946
|16,1354
|% -0,33
|
|Sterlin
|19,0801
|19,1758
|% -0,49
|
|Frank
|15,5392
|15,6328
|% -0,97
|
|Riyal
|3,8915
|3,9110
|% -1,00
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-29,91
|
|Altın Gr.
|905
|906
|-22,23
|
|Cumhuriyet
|5.998
|6.088
|-161,00
|
|Tam
|5.968
|6.119
|-149,60
|
|Yarım
|2.884
|2.960
|-72,36
|
|Çeyrek
|1.447
|1.480
|-36,18
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,74
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,32
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,92
|
Seans Raporu
15:39
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866