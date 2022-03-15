TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.03.2022 15:40
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010565
BIST
15:412.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,18
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
15:4114,6454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,1345
|Açılış
|: 14,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
15:4116,1355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0528
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
15:41905,64
En Yüksek
|Değişim
|: -2,40%
|| -22,28
|Açılış
|: 905,64
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler15:41
|PKENT
|397,20
|32.045.541
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|39.344.144
|% 9,99
|
|AYEN
|9,98
|65.084.573
|% 9,91
|
|RAYSG
|12,92
|3.500.527
|% 9,68
|
|TSPOR
|5,67
|479.473.950
|% 8,83
|
|GRSEL
|8,89
|299.373.743
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|EUYO
|2,97
|1.290.199
|% -5,71
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|KZBGY
|46,74
|6.896.137
|% -4,50
|
|THYAO
|27,18
|2.374.062.884
|% 2,10
|
|FROTO
|274,70
|1.818.878.772
|% 2,42
|
|KRDMD
|14,83
|1.636.333.367
|% 0,34
|
|GARAN
|11,92
|1.367.905.573
|% 0,51
|
|EREGL
|34,62
|1.227.324.095
|% 0,64
|
|YKBNK
|3,84
|755.299.560
|% 2,40
|
|KARSN
|4,10
|804.867.816
|% 5,40
|
|DOHOL
|3,34
|539.271.763
|% 0,30
|
|ODAS
|1,55
|197.601.085
|% 0,65
|
|GARAN
|11,92
|1.367.905.573
|% 0,51
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6355
|14,6454
|% -0,91
|
|Euro
|16,1004
|16,1355
|% -0,33
|
|Sterlin
|19,0745
|19,1702
|% -0,52
|
|Frank
|15,5391
|15,6327
|% -0,97
|
|Riyal
|3,8907
|3,9102
|% -1,03
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-27,07
|
|Altın Gr.
|905
|905
|-22,48
|
|Cumhuriyet
|5.983
|6.074
|-175,00
|
|Tam
|5.966
|6.117
|-151,59
|
|Yarım
|2.883
|2.959
|-73,33
|
|Çeyrek
|1.446
|1.479
|-36,66
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,32
|
|B. Petrol
|100
|100
|-7,22
|
Seans Raporu
15:41
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866