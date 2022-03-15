TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.03.2022 15:40
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010566
BIST
15:302.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,07
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
15:3014,6479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,1320
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
15:3016,1286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0597
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
15:30905,55
En Yüksek
|Değişim
|: -2,41%
|| -22,36
|Açılış
|: 905,44
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler15:28
|PKENT
|397,20
|32.011.381
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|37.760.205
|% 9,99
|
|AYEN
|9,96
|63.194.484
|% 9,69
|
|ATAGY
|4,25
|322.793
|% 8,97
|
|TSPOR
|5,67
|476.249.207
|% 8,83
|
|GRSEL
|8,89
|299.197.472
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,99
|1.273.091
|% -5,08
|
|KZBGY
|46,72
|6.431.060
|% -4,54
|
|THYAO
|27,04
|2.037.727.763
|% 1,58
|
|FROTO
|276,60
|1.773.810.327
|% 3,13
|
|KRDMD
|14,84
|1.574.419.030
|% 0,41
|
|GARAN
|11,93
|1.331.317.754
|% 0,59
|
|EREGL
|34,60
|1.193.039.388
|% 0,58
|
|KARSN
|4,10
|797.993.262
|% 5,40
|
|YKBNK
|3,85
|715.913.658
|% 2,67
|
|DOHOL
|3,35
|515.423.973
|% 0,60
|
|ODAS
|1,55
|197.011.257
|% 0,65
|
|GARAN
|11,93
|1.331.317.754
|% 0,59
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6480
|14,6531
|% -0,86
|
|Euro
|16,1026
|16,1289
|% -0,37
|
|Sterlin
|18,9891
|19,0843
|% -0,96
|
|Frank
|15,4701
|15,5633
|% -1,41
|
|Riyal
|3,8734
|3,8928
|% -1,47
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-27,40
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-26,02
|
|Cumhuriyet
|5.987
|6.078
|-171,00
|
|Tam
|5.948
|6.098
|-169,77
|
|Yarım
|2.875
|2.950
|-82,12
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-41,06
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,38
|
|B. Petrol
|99
|99
|-7,64
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866