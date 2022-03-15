TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.03.2022 15:40
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010567
BIST
16:582.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 11,64
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.100
En Düşük
2.078
16:5814,6640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1159
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
16:5816,1518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0365
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
16:58904,81
En Yüksek
|Değişim
|: -2,49%
|| -23,11
|Açılış
|: 904,81
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler16:56
|PKENT
|397,20
|32.399.446
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.916.700
|% 9,99
|
|TSPOR
|5,73
|538.841.499
|% 9,98
|
|ELITE
|17,79
|42.149.575
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|65.834.071
|% 9,91
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,97
|369.328.320
|% -9,12
|
|ORCAY
|26,24
|95.198.927
|% -7,93
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,99
|1.441.569
|% -5,08
|
|THYAO
|27,64
|3.959.864.634
|% 3,83
|
|FROTO
|281,70
|2.025.215.569
|% 5,03
|
|KRDMD
|14,63
|1.999.392.536
|% -1,01
|
|GARAN
|11,92
|1.643.017.066
|% 0,51
|
|EREGL
|34,58
|1.410.842.233
|% 0,52
|
|YKBNK
|3,84
|902.111.429
|% 2,40
|
|KARSN
|4,12
|831.940.655
|% 5,91
|
|DOHOL
|3,29
|657.914.060
|% -1,20
|
|ODAS
|1,57
|258.648.024
|% 1,95
|
|THYAO
|27,64
|3.959.864.634
|% 3,83
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6498
|14,6546
|% -0,85
|
|Euro
|16,1199
|16,1449
|% -0,27
|
|Sterlin
|19,0650
|19,1606
|% -0,57
|
|Frank
|15,5312
|15,6248
|% -1,02
|
|Riyal
|3,8886
|3,9081
|% -1,08
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-28,61
|
|Altın Gr.
|905
|905
|-23,06
|
|Cumhuriyet
|5.979
|6.069
|-180,00
|
|Tam
|5.958
|6.109
|-159,64
|
|Yarım
|2.880
|2.955
|-77,22
|
|Çeyrek
|1.444
|1.477
|-38,61
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,23
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,82
|
Seans Raporu
16:56
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866