TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.03.2022 15:40
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010568
BIST
16:382.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,42
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.100
En Düşük
2.078
16:3814,6459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,1340
|Açılış
|: 14,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
16:3816,1223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0660
|Açılış
|: 16,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
16:38903,63
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -24,29
|Açılış
|: 903,63
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler16:38
|PKENT
|397,20
|32.144.443
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.778.093
|% 9,99
|
|ELITE
|17,79
|41.242.125
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|65.823.183
|% 9,91
|
|EDIP
|3,76
|10.889.004
|% 8,99
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,97
|360.826.378
|% -9,12
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,98
|1.398.803
|% -5,40
|
|KZBGY
|46,42
|9.583.504
|% -5,15
|
|THYAO
|27,64
|3.709.987.474
|% 3,83
|
|KRDMD
|14,68
|1.925.264.279
|% -0,68
|
|FROTO
|277,40
|1.907.924.919
|% 3,43
|
|GARAN
|11,93
|1.586.950.433
|% 0,59
|
|EREGL
|34,56
|1.385.624.908
|% 0,47
|
|YKBNK
|3,83
|864.772.757
|% 2,13
|
|KARSN
|4,12
|827.042.865
|% 5,91
|
|DOHOL
|3,30
|647.480.735
|% -0,90
|
|ODAS
|1,57
|245.423.734
|% 1,95
|
|THYAO
|27,64
|3.709.987.474
|% 3,83
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6393
|14,6459
|% -0,91
|
|Euro
|16,0934
|16,1223
|% -0,41
|
|Sterlin
|19,0759
|19,1715
|% -0,51
|
|Frank
|15,5140
|15,6075
|% -1,13
|
|Riyal
|3,8908
|3,9103
|% -1,02
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-26,15
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-24,53
|
|Cumhuriyet
|5.978
|6.068
|-181,00
|
|Tam
|5.950
|6.101
|-167,69
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,11
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,56
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,86
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,26
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,84
|
Seans Raporu
16:38
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866