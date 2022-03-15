TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.03.2022 15:41
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010569
BIST
16:592.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 11,85
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
16:5914,6574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,1225
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
16:5916,1504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0379
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
16:59905,46
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -22,46
|Açılış
|: 905,46
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler16:57
|PKENT
|397,20
|32.405.404
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.917.369
|% 9,99
|
|TSPOR
|5,73
|538.970.401
|% 9,98
|
|ELITE
|17,79
|42.244.129
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|65.834.121
|% 9,91
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,97
|369.653.644
|% -9,12
|
|ORCAY
|26,24
|95.198.927
|% -7,93
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,99
|1.441.569
|% -5,08
|
|THYAO
|27,82
|4.028.453.284
|% 4,51
|
|FROTO
|281,00
|2.046.166.567
|% 4,77
|
|KRDMD
|14,64
|2.010.613.514
|% -0,95
|
|GARAN
|11,93
|1.657.869.148
|% 0,59
|
|EREGL
|34,62
|1.413.233.673
|% 0,64
|
|YKBNK
|3,83
|902.170.852
|% 2,13
|
|KARSN
|4,14
|834.496.315
|% 6,43
|
|DOHOL
|3,30
|657.982.455
|% -0,90
|
|ODAS
|1,56
|258.649.714
|% 1,30
|
|THYAO
|27,82
|4.028.453.284
|% 4,51
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6533
|14,6640
|% -0,78
|
|Euro
|16,1043
|16,1518
|% -0,23
|
|Sterlin
|19,0650
|19,1606
|% -0,57
|
|Frank
|15,5312
|15,6248
|% -1,02
|
|Riyal
|3,8886
|3,9081
|% -1,08
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-33,73
|
|Altın Gr.
|906
|906
|-22,08
|
|Cumhuriyet
|5.985
|6.075
|-174,00
|
|Tam
|5.962
|6.112
|-155,77
|
|Yarım
|2.882
|2.957
|-75,35
|
|Çeyrek
|1.445
|1.478
|-37,67
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|-0,24
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,78
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866