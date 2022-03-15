TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.03.2022 15:42
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010571
BIST
16:592.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 11,78
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
16:5914,6619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1180
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
16:5916,1426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0457
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
16:59905,46
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -22,46
|Açılış
|: 905,46
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler16:57
|PKENT
|397,20
|32.389.913
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.905.986
|% 9,99
|
|TSPOR
|5,73
|538.791.751
|% 9,98
|
|ELITE
|17,79
|42.028.069
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|65.825.897
|% 9,91
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,99
|368.046.083
|% -8,92
|
|ORCAY
|26,24
|95.198.927
|% -7,93
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,98
|1.436.792
|% -5,40
|
|THYAO
|27,66
|3.951.994.957
|% 3,91
|
|FROTO
|282,00
|2.002.780.698
|% 5,15
|
|KRDMD
|14,68
|1.983.436.849
|% -0,68
|
|GARAN
|11,93
|1.640.213.734
|% 0,59
|
|EREGL
|34,60
|1.407.916.090
|% 0,58
|
|YKBNK
|3,83
|902.049.768
|% 2,13
|
|KARSN
|4,11
|831.171.299
|% 5,66
|
|DOHOL
|3,30
|657.369.633
|% -0,90
|
|ODAS
|1,57
|258.635.819
|% 1,95
|
|THYAO
|27,66
|3.951.994.957
|% 3,91
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6533
|14,6640
|% -0,78
|
|Euro
|16,1043
|16,1518
|% -0,23
|
|Sterlin
|19,0576
|19,1532
|% -0,60
|
|Frank
|15,5249
|15,6184
|% -1,06
|
|Riyal
|3,8874
|3,9069
|% -1,11
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-32,45
|
|Altın Gr.
|904
|905
|-23,23
|
|Cumhuriyet
|5.993
|6.084
|-165,00
|
|Tam
|5.956
|6.106
|-161,84
|
|Yarım
|2.879
|2.954
|-78,28
|
|Çeyrek
|1.444
|1.477
|-39,14
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,24
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,78
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866