TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.03.2022 15:42
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010572
BIST
17:302.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,47
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
17:3014,6565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,1234
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
17:3016,1176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0707
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
17:30900,70
En Yüksek
|Değişim
|: -2,93%
|| -27,22
|Açılış
|: 900,08
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler17:27
|PKENT
|397,20
|32.422.483
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.991.360
|% 9,99
|
|TSPOR
|5,73
|539.394.777
|% 9,98
|
|ELITE
|17,79
|42.770.535
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|66.137.982
|% 9,91
|
|ORCAY
|25,66
|97.956.428
|% -9,96
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,92
|381.359.627
|% -9,63
|
|SOKM
|11,59
|105.217.084
|% -6,53
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|THYAO
|27,80
|4.493.373.688
|% 4,43
|
|KRDMD
|14,55
|2.142.067.040
|% -1,56
|
|FROTO
|277,70
|2.118.956.762
|% 3,54
|
|GARAN
|11,89
|1.728.173.782
|% 0,25
|
|EREGL
|34,50
|1.501.892.390
|% 0,29
|
|YKBNK
|3,82
|948.848.236
|% 1,87
|
|KARSN
|4,13
|849.442.244
|% 6,17
|
|DOHOL
|3,29
|679.214.850
|% -1,20
|
|ODAS
|1,55
|271.944.520
|% 0,65
|
|THYAO
|27,80
|4.493.373.688
|% 4,43
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6540
|14,6681
|% -0,76
|
|Euro
|16,0977
|16,1260
|% -0,38
|
|Sterlin
|19,1145
|19,2103
|% -0,31
|
|Frank
|15,5535
|15,6472
|% -0,88
|
|Riyal
|3,8996
|3,9191
|% -0,80
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-42,27
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-23,95
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|-0,21
|
|B. Petrol
|98,66
|98,66
|-8,24
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866