TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.03.2022 15:48
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010579
BIST
15:352.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,51
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
15:3514,6498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,1301
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
15:3516,1406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0477
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
15:35905,69
En Yüksek
|Değişim
|: -2,40%
|| -22,23
|Açılış
|: 905,69
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler15:33
|PKENT
|397,20
|32.029.255
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|38.708.024
|% 9,99
|
|AYEN
|9,97
|63.440.755
|% 9,80
|
|TSPOR
|5,67
|476.956.294
|% 8,83
|
|EDIP
|3,74
|7.608.716
|% 8,41
|
|GRSEL
|8,89
|299.216.158
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|EUYO
|2,97
|1.285.447
|% -5,71
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|KZBGY
|46,62
|6.461.704
|% -4,74
|
|THYAO
|26,98
|2.107.137.823
|% 1,35
|
|FROTO
|275,50
|1.790.568.186
|% 2,72
|
|KRDMD
|14,83
|1.578.695.824
|% 0,34
|
|GARAN
|11,92
|1.338.940.401
|% 0,51
|
|EREGL
|34,56
|1.201.491.306
|% 0,47
|
|KARSN
|4,10
|799.222.227
|% 5,40
|
|YKBNK
|3,86
|718.546.664
|% 2,93
|
|DOHOL
|3,33
|526.115.702
|% 0,00
|
|ODAS
|1,55
|197.055.836
|% 0,65
|
|GARAN
|11,92
|1.338.940.401
|% 0,51
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6215
|14,6321
|% -1,00
|
|Euro
|16,0847
|16,1169
|% -0,44
|
|Sterlin
|19,0733
|19,1689
|% -0,52
|
|Frank
|15,5315
|15,6251
|% -1,02
|
|Riyal
|3,8904
|3,9099
|% -1,03
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-29,90
|
|Altın Gr.
|902
|903
|-25,21
|
|Cumhuriyet
|5.977
|6.067
|-182,00
|
|Tam
|5.950
|6.101
|-167,68
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,11
|
|Çeyrek
|1.442
|1.476
|-40,55
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|-0,35
|
|B. Petrol
|99
|99
|-7,78
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866