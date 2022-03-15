TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.03.2022 15:50
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010586
BIST
15:472.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,29
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
15:4714,6297
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,1502
|Açılış
|: 14,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
15:4716,1115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0768
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
15:47903,08
En Yüksek
|Değişim
|: -2,68%
|| -24,84
|Açılış
|: 903,08
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler15:47
|PKENT
|397,20
|32.047.129
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|39.551.385
|% 9,99
|
|AYEN
|9,98
|65.140.141
|% 9,91
|
|EDIP
|3,79
|8.538.743
|% 9,86
|
|RAYSG
|12,87
|3.610.757
|% 9,25
|
|GRSEL
|8,89
|299.396.083
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,99
|1.316.990
|% -5,08
|
|KZBGY
|46,76
|6.966.967
|% -4,45
|
|THYAO
|27,20
|2.480.505.224
|% 2,18
|
|FROTO
|276,50
|1.833.636.383
|% 3,09
|
|KRDMD
|14,78
|1.684.281.247
|% 0,00
|
|GARAN
|11,92
|1.382.351.324
|% 0,51
|
|EREGL
|34,60
|1.236.427.825
|% 0,58
|
|YKBNK
|3,84
|767.947.417
|% 2,40
|
|KARSN
|4,10
|806.299.316
|% 5,40
|
|DOHOL
|3,34
|554.026.773
|% 0,30
|
|ODAS
|1,56
|198.271.694
|% 1,30
|
|GARAN
|11,92
|1.382.351.324
|% 0,51
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6251
|14,6297
|% -1,02
|
|Euro
|16,0760
|16,1115
|% -0,47
|
|Sterlin
|19,0549
|19,1505
|% -0,62
|
|Frank
|15,5219
|15,6154
|% -1,08
|
|Riyal
|3,8859
|3,9054
|% -1,15
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-29,91
|
|Altın Gr.
|905
|906
|-22,23
|
|Cumhuriyet
|5.998
|6.088
|-161,00
|
|Tam
|5.968
|6.119
|-149,60
|
|Yarım
|2.884
|2.960
|-72,36
|
|Çeyrek
|1.447
|1.480
|-36,18
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,74
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,32
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,92
|
Seans Raporu
15:47
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866