TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.03.2022 15:50
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010589
BIST
17:292.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,09
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
17:2914,6526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,1273
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
17:2916,1194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0689
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
17:29900,08
En Yüksek
|Değişim
|: -3,00%
|| -27,83
|Açılış
|: 900,08
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler17:29
|OZRDN
|7,04
|6.481.986
|% 10,00
|
|PKENT
|397,20
|32.423.278
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|41.005.087
|% 9,99
|
|TSPOR
|5,73
|539.450.272
|% 9,98
|
|ELITE
|17,79
|42.815.313
|% 9,95
|
|ORCAY
|25,66
|98.600.134
|% -9,96
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,90
|389.248.534
|% -9,83
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|SOKM
|11,72
|130.174.870
|% -5,48
|
|THYAO
|27,78
|4.570.601.767
|% 4,36
|
|KRDMD
|14,55
|2.157.695.907
|% -1,56
|
|FROTO
|278,10
|2.126.122.203
|% 3,69
|
|GARAN
|11,90
|1.737.127.809
|% 0,34
|
|EREGL
|34,44
|1.515.942.568
|% 0,12
|
|YKBNK
|3,82
|951.895.533
|% 1,87
|
|KARSN
|4,17
|865.648.146
|% 7,20
|
|DOHOL
|3,29
|682.193.778
|% -1,20
|
|ODAS
|1,57
|276.073.792
|% 1,95
|
|THYAO
|27,78
|4.570.601.767
|% 4,36
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6449
|14,6526
|% -0,86
|
|Euro
|16,0972
|16,1194
|% -0,43
|
|Sterlin
|19,0735
|19,1691
|% -0,52
|
|Frank
|15,5185
|15,6120
|% -1,11
|
|Riyal
|3,8916
|3,9111
|% -1,00
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-42,56
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-24,85
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,71
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|-0,21
|
|B. Petrol
|98,94
|98,94
|-7,96
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866