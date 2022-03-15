TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.03.2022 15:57
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010599
BIST
17:152.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,19
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
17:1514,6603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,1196
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
17:1516,1449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0434
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
17:15901,23
En Yüksek
|Değişim
|: -2,88%
|| -26,68
|Açılış
|: 901,23
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler17:15
|PKENT
|397,20
|32.409.376
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.976.294
|% 9,99
|
|TSPOR
|5,73
|539.323.753
|% 9,98
|
|ELITE
|17,79
|42.661.305
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|65.854.490
|% 9,91
|
|ORCAY
|25,66
|97.346.592
|% -9,96
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,93
|376.249.581
|% -9,52
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,99
|1.471.580
|% -5,08
|
|THYAO
|27,72
|4.385.029.998
|% 4,13
|
|FROTO
|277,70
|2.102.399.085
|% 3,54
|
|KRDMD
|14,59
|2.078.945.188
|% -1,29
|
|GARAN
|11,91
|1.685.143.789
|% 0,42
|
|EREGL
|34,54
|1.447.278.078
|% 0,41
|
|YKBNK
|3,81
|925.293.786
|% 1,60
|
|KARSN
|4,10
|842.193.278
|% 5,40
|
|DOHOL
|3,28
|663.453.936
|% -1,50
|
|ODAS
|1,56
|264.930.083
|% 1,30
|
|THYAO
|27,72
|4.385.029.998
|% 4,13
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6540
|14,6603
|% -0,81
|
|Euro
|16,1151
|16,1449
|% -0,27
|
|Sterlin
|19,1036
|19,1994
|% -0,36
|
|Frank
|15,5441
|15,6377
|% -0,94
|
|Riyal
|3,8956
|3,9152
|% -0,90
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-38,09
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-24,15
|
|Cumhuriyet
|5.986
|6.076
|-173,00
|
|Tam
|5.956
|6.106
|-161,73
|
|Yarım
|2.879
|2.954
|-78,23
|
|Çeyrek
|1.444
|1.477
|-39,12
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,25
|
|B. Petrol
|99
|99
|-7,88
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866