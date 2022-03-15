TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.03.2022 16:05
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010615
BIST
16:532.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 9,69
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.100
En Düşük
2.078
16:5314,6485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,1314
|Açılış
|: 14,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
16:5316,1319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0564
|Açılış
|: 16,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
16:53904,96
En Yüksek
|Değişim
|: -2,47%
|| -22,95
|Açılış
|: 904,96
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler16:51
|PKENT
|397,20
|32.359.726
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.897.951
|% 9,99
|
|TSPOR
|5,73
|536.647.824
|% 9,98
|
|ELITE
|17,79
|41.990.426
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|65.823.732
|% 9,91
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|9,01
|366.940.324
|% -8,71
|
|ORCAY
|26,68
|92.805.650
|% -6,39
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,98
|1.427.953
|% -5,40
|
|THYAO
|27,66
|3.910.163.612
|% 3,91
|
|KRDMD
|14,69
|1.967.122.973
|% -0,61
|
|FROTO
|278,40
|1.938.595.894
|% 3,80
|
|GARAN
|11,94
|1.622.321.478
|% 0,67
|
|EREGL
|34,60
|1.404.304.692
|% 0,58
|
|YKBNK
|3,83
|894.042.748
|% 2,13
|
|KARSN
|4,12
|829.691.739
|% 5,91
|
|DOHOL
|3,31
|656.166.369
|% -0,60
|
|ODAS
|1,56
|258.548.530
|% 1,30
|
|THYAO
|27,66
|3.910.163.612
|% 3,91
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6456
|14,6513
|% -0,87
|
|Euro
|16,1130
|16,1403
|% -0,30
|
|Sterlin
|19,0770
|19,1727
|% -0,50
|
|Frank
|15,5328
|15,6263
|% -1,01
|
|Riyal
|3,8896
|3,9091
|% -1,05
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-32,45
|
|Altın Gr.
|904
|905
|-23,23
|
|Cumhuriyet
|5.993
|6.084
|-165,00
|
|Tam
|5.956
|6.106
|-161,84
|
|Yarım
|2.879
|2.954
|-78,28
|
|Çeyrek
|1.444
|1.477
|-39,14
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,24
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,78
|
Seans Raporu
16:51
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866