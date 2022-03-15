TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.03.2022 16:07
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010624
BIST
17:212.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,71
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
17:2114,6790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1009
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
17:2116,1425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0458
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
17:21902,49
En Yüksek
|Değişim
|: -2,74%
|| -25,43
|Açılış
|: 902,49
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler17:21
|PKENT
|397,20
|32.419.703
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.978.303
|% 9,99
|
|TSPOR
|5,73
|539.346.885
|% 9,98
|
|ELITE
|17,79
|42.735.560
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|66.115.427
|% 9,91
|
|ORCAY
|25,66
|97.685.920
|% -9,96
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,91
|379.959.824
|% -9,73
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,98
|1.482.114
|% -5,40
|
|THYAO
|27,70
|4.446.328.587
|% 4,06
|
|KRDMD
|14,56
|2.115.947.909
|% -1,49
|
|FROTO
|277,00
|2.113.920.461
|% 3,28
|
|GARAN
|11,90
|1.721.817.685
|% 0,34
|
|EREGL
|34,46
|1.481.235.254
|% 0,17
|
|YKBNK
|3,81
|944.846.665
|% 1,60
|
|KARSN
|4,12
|844.957.097
|% 5,91
|
|DOHOL
|3,27
|673.150.735
|% -1,80
|
|ODAS
|1,55
|271.304.547
|% 0,65
|
|THYAO
|27,70
|4.446.328.587
|% 4,06
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6616
|14,6790
|% -0,68
|
|Euro
|16,1123
|16,1425
|% -0,28
|
|Sterlin
|19,1088
|19,2046
|% -0,34
|
|Frank
|15,5495
|15,6432
|% -0,91
|
|Riyal
|3,8980
|3,9175
|% -0,84
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-38,09
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-24,15
|
|Cumhuriyet
|5.986
|6.076
|-173,00
|
|Tam
|5.956
|6.106
|-161,73
|
|Yarım
|2.879
|2.954
|-78,23
|
|Çeyrek
|1.444
|1.477
|-39,12
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,25
|
|B. Petrol
|99
|99
|-7,88
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866