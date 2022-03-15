TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.03.2022 16:10
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010631
BIST
15:552.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,66
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
15:5514,6454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,1345
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
15:5516,1206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0677
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
15:55904,49
En Yüksek
|Değişim
|: -2,52%
|| -23,43
|Açılış
|: 904,49
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler15:53
|PKENT
|397,20
|32.136.102
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.041.533
|% 9,99
|
|AYEN
|9,98
|65.236.838
|% 9,91
|
|EDIP
|3,79
|9.905.999
|% 9,86
|
|RAYSG
|12,88
|3.649.739
|% 9,34
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,97
|318.218.847
|% -9,12
|
|EUYO
|2,97
|1.332.608
|% -5,71
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|KZBGY
|46,88
|7.097.690
|% -4,21
|
|THYAO
|27,32
|2.741.374.546
|% 2,63
|
|FROTO
|275,20
|1.841.084.267
|% 2,61
|
|KRDMD
|14,71
|1.727.479.623
|% -0,47
|
|GARAN
|11,92
|1.385.258.916
|% 0,51
|
|EREGL
|34,58
|1.245.585.569
|% 0,52
|
|YKBNK
|3,83
|770.608.469
|% 2,13
|
|KARSN
|4,10
|809.082.141
|% 5,40
|
|DOHOL
|3,32
|577.771.174
|% -0,30
|
|ODAS
|1,55
|198.610.085
|% 0,65
|
|GARAN
|11,92
|1.385.258.916
|% 0,51
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6261
|14,6354
|% -0,98
|
|Euro
|16,0806
|16,1194
|% -0,43
|
|Sterlin
|19,0665
|19,1621
|% -0,56
|
|Frank
|15,5191
|15,6126
|% -1,10
|
|Riyal
|3,8879
|3,9074
|% -1,10
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-29,91
|
|Altın Gr.
|905
|906
|-22,23
|
|Cumhuriyet
|5.998
|6.088
|-161,00
|
|Tam
|5.968
|6.119
|-149,60
|
|Yarım
|2.884
|2.960
|-72,36
|
|Çeyrek
|1.447
|1.480
|-36,18
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,74
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,32
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,92
|
Seans Raporu
15:53
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866