TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.03.2022 16:11
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010632
BIST
16:512.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,75
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.100
En Düşük
2.078
16:5114,6560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,1239
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
16:5116,1349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0534
|Açılış
|: 16,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
16:51905,47
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -22,45
|Açılış
|: 905,84
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler16:50
|PKENT
|397,20
|32.357.740
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.884.224
|% 9,99
|
|TSPOR
|5,73
|525.430.767
|% 9,98
|
|ELITE
|17,79
|41.794.309
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|65.823.732
|% 9,91
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|9,00
|364.786.738
|% -8,81
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,98
|1.415.571
|% -5,40
|
|KLGYO
|0,92
|51.243.848
|% -5,15
|
|THYAO
|27,72
|3.851.291.481
|% 4,13
|
|KRDMD
|14,70
|1.955.488.082
|% -0,54
|
|FROTO
|277,30
|1.921.277.098
|% 3,39
|
|GARAN
|11,93
|1.617.526.559
|% 0,59
|
|EREGL
|34,60
|1.398.071.988
|% 0,58
|
|YKBNK
|3,84
|880.049.242
|% 2,40
|
|KARSN
|4,11
|828.868.267
|% 5,66
|
|DOHOL
|3,31
|655.861.570
|% -0,60
|
|ODAS
|1,56
|258.375.016
|% 1,30
|
|THYAO
|27,72
|3.851.291.481
|% 4,13
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6420
|14,6512
|% -0,87
|
|Euro
|16,1109
|16,1393
|% -0,30
|
|Sterlin
|19,0588
|19,1544
|% -0,60
|
|Frank
|15,5147
|15,6081
|% -1,13
|
|Riyal
|3,8870
|3,9065
|% -1,12
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-26,15
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-24,53
|
|Cumhuriyet
|5.978
|6.068
|-181,00
|
|Tam
|5.950
|6.101
|-167,69
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,11
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,56
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,86
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,26
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,84
|
Seans Raporu
16:50
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866