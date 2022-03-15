TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.03.2022 16:12
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010635
BIST
17:282.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,80
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
17:2814,6611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1188
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
17:2816,1201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0682
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
17:28900,81
En Yüksek
|Değişim
|: -2,92%
|| -27,11
|Açılış
|: 900,96
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler17:28
|PKENT
|397,20
|32.422.483
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.991.360
|% 9,99
|
|TSPOR
|5,73
|539.425.621
|% 9,98
|
|ELITE
|17,79
|42.812.288
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|66.198.461
|% 9,91
|
|ORCAY
|25,66
|98.384.077
|% -9,96
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,90
|385.000.859
|% -9,83
|
|SOKM
|11,70
|122.188.273
|% -5,65
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|THYAO
|27,80
|4.544.337.949
|% 4,43
|
|KRDMD
|14,55
|2.154.056.122
|% -1,56
|
|FROTO
|278,00
|2.123.183.059
|% 3,65
|
|GARAN
|11,90
|1.735.737.562
|% 0,34
|
|EREGL
|34,46
|1.514.681.735
|% 0,17
|
|YKBNK
|3,82
|951.789.218
|% 1,87
|
|KARSN
|4,16
|862.721.156
|% 6,94
|
|DOHOL
|3,29
|680.049.372
|% -1,20
|
|ODAS
|1,55
|272.479.487
|% 0,65
|
|THYAO
|27,80
|4.544.337.949
|% 4,43
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6488
|14,6611
|% -0,80
|
|Euro
|16,0944
|16,1201
|% -0,42
|
|Sterlin
|19,0822
|19,1779
|% -0,48
|
|Frank
|15,5292
|15,6228
|% -1,04
|
|Riyal
|3,8937
|3,9132
|% -0,95
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|-40,33
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-27,04
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,73
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|-0,29
|
|B. Petrol
|98,32
|98,32
|-8,58
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866