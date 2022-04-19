TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.04.2022 15:37
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021950
BIST
15:242.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 14,04
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.511
15:2414,6616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0250
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6685
En Düşük
14,6258
15:2415,8378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0438
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
15:24932,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,49
|Açılış
|: 932,87
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler15:22
|DAGHL
|19,29
|9.217.966
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.227.034
|% 9,95
|
|DEVA
|37,30
|125.347.058
|% 8,37
|
|IHEVA
|1,17
|30.882.875
|% 7,34
|
|YATAS
|15,70
|200.262.295
|% 7,17
|
|ISGYO
|11,07
|52.732.837
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|75.903.255
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,46
|23.225.160
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|EDATA
|18,90
|37.483.540
|% -5,45
|
|GARAN
|14,36
|2.155.183.062
|% -0,42
|
|THYAO
|37,82
|1.905.461.565
|% 0,48
|
|KRDMD
|16,34
|1.905.204.078
|% 1,24
|
|YKBNK
|5,29
|1.554.871.144
|% 0,95
|
|TUPRS
|257,20
|1.546.200.159
|% 2,27
|
|ODAS
|2,51
|1.002.304.419
|% 5,46
|
|TSKB
|2,01
|674.367.169
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,29
|1.554.871.144
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,92
|787.937.433
|% 0,69
|
|DOHOL
|3,85
|660.903.515
|% 1,85
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6555
|14,6616
|% 0,17
|
|Euro
|15,8264
|15,8378
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,0368
|19,1323
|% 0,25
|
|Frank
|15,4651
|15,5582
|% 0,22
|
|Riyal
|3,8987
|3,9183
|% 0,36
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.981
|1,58
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,80
|
|Cumhuriyet
|6.180
|6.273
|-27,00
|
|Tam
|6.155
|6.309
|-21,89
|
|Yarım
|2.975
|3.052
|-10,59
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-2,57
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:37DEVA
Yüzde 7.67 oranında artışla 37.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 514, 115 adet işlem
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15:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 79 artarak (% 0.53 ) 2, 820
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15:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, TSKB, YKBNK
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15:35XU100
Endeks 2, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 33, 247.00 milyon TL de
-
15:34ALCAR
Yüzde 4.29 oranında artışla 303.60 lira fiyatla işlem gören hissede 213, 103 adet işlem