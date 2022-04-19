TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.04.2022 15:41
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021961
BIST
15:302.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,72
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.511
15:3014,6619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0253
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6685
En Düşük
14,6258
15:3015,8392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0452
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
15:30932,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,99
|Açılış
|: 932,37
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler15:30
|DAGHL
|19,29
|9.254.617
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.230.289
|% 9,95
|
|IHEVA
|1,18
|31.088.559
|% 8,26
|
|DEVA
|36,82
|128.407.389
|% 6,97
|
|YATAS
|15,66
|205.046.406
|% 6,89
|
|ISGYO
|11,07
|52.769.435
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|75.977.118
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,46
|23.267.178
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|METRO
|1,30
|84.095.584
|% -5,11
|
|GARAN
|14,38
|2.210.464.120
|% -0,28
|
|THYAO
|37,88
|1.948.027.468
|% 0,64
|
|KRDMD
|16,34
|1.942.809.683
|% 1,24
|
|YKBNK
|5,29
|1.634.391.632
|% 0,95
|
|TUPRS
|256,60
|1.568.506.235
|% 2,03
|
|ODAS
|2,52
|1.014.136.710
|% 5,88
|
|TSKB
|2,03
|704.736.411
|% 1,50
|
|YKBNK
|5,29
|1.634.391.632
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,93
|790.304.926
|% 1,03
|
|DOHOL
|3,84
|670.892.688
|% 1,59
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6562
|14,6619
|% 0,17
|
|Euro
|15,8216
|15,8392
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,0200
|19,1154
|% 0,16
|
|Frank
|15,4522
|15,5452
|% 0,13
|
|Riyal
|3,8979
|3,9174
|% 0,34
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-3,62
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,49
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.276
|-24,00
|
|Tam
|6.155
|6.309
|-21,89
|
|Yarım
|2.975
|3.052
|-10,59
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,25
|0,06
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,67
|