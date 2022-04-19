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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

19.04.2022 15:41
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021961


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BIST En Aktif Hisseler15:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 19,29 9.254.617 % 9,98  
ARMDA 105,00 4.230.289 % 9,95  
IHEVA 1,18 31.088.559 % 8,26  
DEVA 36,82 128.407.389 % 6,97  
YATAS 15,66 205.046.406 % 6,89  
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15:30 Alış Satış %  
Dolar 14,6562 14,6619 % 0,17  
Euro 15,8216 15,8392 % 0,29  
Sterlin 19,0200 19,1154 % 0,16  
Frank 15,4522 15,5452 % 0,13  
Riyal 3,8979 3,9174 % 0,34  
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15:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.975 1.975 -3,62  
Altın Gr. 933 933 1,49  
Cumhuriyet 6.182 6.276 -24,00  
Tam 6.155 6.309 -21,89  
Yarım 2.975 3.052 -10,59  
Çeyrek 1.492 1.526 -5,30  
Gümüş.Ons 25,88 25,91 0,02  
Gümüş Gr. 12,24 12,25 0,06  
B. Petrol 110 110 -2,67  
Seans Raporu 15:30
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