TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.04.2022 15:41
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021965
BIST
15:302.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,57
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.511
15:3014,6623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0257
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6685
En Düşük
14,6258
15:3015,8359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0419
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
15:30932,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,05
|Açılış
|: 932,37
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler15:28
|DAGHL
|19,29
|9.217.966
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.230.289
|% 9,95
|
|IHEVA
|1,18
|30.971.956
|% 8,26
|
|DEVA
|36,96
|128.033.668
|% 7,38
|
|YATAS
|15,61
|203.925.743
|% 6,55
|
|ISGYO
|11,07
|52.754.999
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|75.939.918
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,46
|23.266.656
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|METRO
|1,30
|84.079.379
|% -5,11
|
|GARAN
|14,39
|2.180.390.771
|% -0,21
|
|KRDMD
|16,33
|1.934.030.611
|% 1,18
|
|THYAO
|37,88
|1.926.436.242
|% 0,64
|
|YKBNK
|5,30
|1.606.630.912
|% 1,15
|
|TUPRS
|257,10
|1.565.687.187
|% 2,23
|
|ODAS
|2,52
|1.013.993.870
|% 5,88
|
|TSKB
|2,01
|688.989.302
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,30
|1.606.630.912
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,92
|789.933.910
|% 0,69
|
|DOHOL
|3,84
|670.369.362
|% 1,59
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6562
|14,6603
|% 0,16
|
|Euro
|15,8289
|15,8422
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,0211
|19,1164
|% 0,17
|
|Frank
|15,4491
|15,5422
|% 0,11
|
|Riyal
|3,8987
|3,9183
|% 0,36
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|-3,16
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,49
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.276
|-24,00
|
|Tam
|6.155
|6.309
|-21,89
|
|Yarım
|2.975
|3.052
|-10,59
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,24
|0,06
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,71
|