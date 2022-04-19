TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.04.2022 15:48
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021988
BIST
17:072.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,81
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:0714,6676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0310
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6702
En Düşük
14,6258
17:0715,8487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0547
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:07924,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,56
|Açılış
|: 924,82
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
922,95
BIST En Aktif Hisseler17:07
|DAGHL
|19,29
|10.055.788
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.391.569
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.578.268
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|269.243.649
|% 9,80
|
|BOSSA
|45,26
|40.112.299
|% 9,38
|
|ISGYO
|11,07
|54.130.646
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.200.435
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|58.958.204
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|42.919.956
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,48
|35.093.335
|% -9,37
|
|GARAN
|14,28
|3.091.755.840
|% -0,97
|
|THYAO
|37,76
|2.622.189.623
|% 0,32
|
|KRDMD
|16,24
|2.470.583.038
|% 0,62
|
|YKBNK
|5,24
|2.262.578.099
|% 0,00
|
|TUPRS
|255,70
|1.976.960.073
|% 1,67
|
|ODAS
|2,50
|1.314.462.530
|% 5,04
|
|TSKB
|2,00
|900.226.537
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|2.262.578.099
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,90
|992.032.236
|% 0,00
|
|HALKB
|6,04
|1.392.250.291
|% 2,55
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6640
|14,6676
|% 0,21
|
|Euro
|15,8323
|15,8487
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,0122
|19,1075
|% 0,12
|
|Frank
|15,4256
|15,5185
|% -0,04
|
|Riyal
|3,8992
|3,9187
|% 0,37
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-18,59
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-5,34
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,36
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|-0,18
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,82
|