TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.04.2022 15:53
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022010
BIST
17:552.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 7,22
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:5514,6657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0291
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
17:5515,8255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0315
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:55922,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -9,35
|Açılış
|: 922,02
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
920,32
BIST En Aktif Hisseler17:55
|DAGHL
|19,29
|10.234.433
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.620.469
|% 9,95
|
|BOSSA
|45,48
|46.009.163
|% 9,91
|
|KLSYN
|2,01
|67.992.121
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|288.160.614
|% 9,80
|
|ISGYO
|11,07
|54.835.816
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.191.084
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|62.956.940
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|36.774.683
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.291.371
|% -9,88
|
|THYAO
|38,50
|4.329.077.899
|% 2,28
|
|GARAN
|14,22
|3.407.374.973
|% -1,39
|
|KRDMD
|16,25
|2.606.182.352
|% 0,68
|
|YKBNK
|5,25
|2.493.151.007
|% 0,19
|
|TUPRS
|255,30
|2.118.375.224
|% 1,51
|
|ODAS
|2,52
|1.395.711.437
|% 5,88
|
|TSKB
|2,00
|975.961.873
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,25
|2.493.151.007
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,90
|1.083.275.213
|% 0,00
|
|HALKB
|6,02
|1.490.089.251
|% 2,21
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6608
|14,6657
|% 0,20
|
|Euro
|15,8149
|15,8255
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,0021
|19,0974
|% 0,07
|
|Frank
|15,4119
|15,5047
|% -0,13
|
|Riyal
|3,8995
|3,9190
|% 0,38
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-25,44
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-9,35
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,26
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,54
|